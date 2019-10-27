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Сигурдссон - о плохих вторых таймах: «Это плохая закономерность, согласен»

сегодня, 13:20

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал плохие выступления команды во вторых таймах. За три последних матча армейцы пропустили 9 голов. 

Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.

Ранее Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с московским «Динамо». 

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VIPded
VIPded
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сегодня в 13:34
Удачи ЦСКА!!!
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