Сигурдссон - о плохих вторых таймах: «Это плохая закономерность, согласен»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал плохие выступления команды во вторых таймах. За три последних матча армейцы пропустили 9 голов.

Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.