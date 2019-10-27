Полузащитник «Ференцвароша»: «У ЦСКА хорошая молодая команда»

Полузащитник «Ференцвароша» рассказал о том, кто из игроков ЦСКА ему понравился в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.