ГлавнаяНовости

Полузащитник «Ференцвароша»: «У ЦСКА хорошая молодая команда»

сегодня, 09:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о том, кто из игроков ЦСКА ему понравился в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

Положение ЦСКА? Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Все-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы всё было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Благодаря „Динамо“ я начал играть в футбол»
Сегодня, 00:45 Комментарии8
Чистяков: «Очень рады, что удалось победить»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Нобоа: «Первый тайм „Ростов“ сыграл лучше, чем мы»
Сегодня, 00:02 Комментарии5
Глушаков: «Пропустили гол из ничего»
Вчера, 23:50 Комментарии7
Еременко: «Сегодня было важно победить»
Вчера, 23:12 Комментарии6
Овчинников: «Акинфеева нельзя ни улучшить, ни ухудшить»
Вчера, 22:09 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Lazurny
   17 / 848
сегодня в 10:11
Команда, которая возомнила из себя невесть что и падает.
Это точно про "Зенит".
Lazurny
Lazurny
   36 / 848
сегодня в 09:54
Команда, которая возомнила из себя невесть что и падает.
ДСА
ДСА
   379 / 848
сегодня в 09:51
Хва́ля проигравших возвышает себя.
GYTSYL
GYTSYL
   326 / 848
сегодня в 09:30
    VIPded
    VIPded
       44 / 848
    сегодня в 09:23
    Да хватит уже нас утешать...(((
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
       71 / 848
    сегодня в 09:14
    Венгры оседлали необъезженных лошадок)
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 848
    сегодня в 09:11
    Понравилось драть молодых коней...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100