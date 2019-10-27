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Нобоа: «Первый тайм „Ростов“ сыграл лучше, чем мы»

сегодня, 00:02
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 14-го тура РПЛ.

Думаю, первый тайм «Ростов» сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.

Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шел вперед. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с «Ростовом» вторые 45 минут.

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Трезвый повар
   134 / 854
сегодня в 00:54
Кристиан Нобоа зря ушёл из Ростова. Из-за пресловутых двухразовых повышений зарплат он потерял себя. В Ростове он был любимцем болельщиков и лидером команды. А сейчас он просто никому не интересный лег...
ну вряд ли болельщикам Ростова вообще игроки других команд интересны
Фигню написал
Трезвый повар
Трезвый повар
   175 / 854
сегодня в 00:13
Кристиан Нобоа зря ушёл из Ростова. Из-за пресловутых двухразовых повышений зарплат он потерял себя. В Ростове он был любимцем болельщиков и лидером команды. А сейчас он просто никому не интересный лег...
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