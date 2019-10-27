Нобоа: «Первый тайм „Ростов“ сыграл лучше, чем мы»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 14-го тура РПЛ .

Думаю, первый тайм «Ростов» сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.

Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шел вперед. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с «Ростовом» вторые 45 минут.