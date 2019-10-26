Еременко: «Сегодня было важно победить»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал победу над «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ .

Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Оценка матча? Доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили.

Болельщики критикуют судейство в матче с «Зенитом»? Очень легко все свалить на судью. Мы сами безобразно сыграли от начала и до самого конца, во всем была наша вина.