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Еременко: «Сегодня было важно победить»

вчера, 23:12

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал победу над «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ.

Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Оценка матча? Доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили.

Болельщики критикуют судейство в матче с «Зенитом»? Очень легко все свалить на судью. Мы сами безобразно сыграли от начала и до самого конца, во всем была наша вина.

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Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:17
Всё-таки чувствуется в игре Ростова Ерёменко и Байрамяно зависимость
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