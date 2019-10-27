Овчинников: «Благодаря „Динамо“ я начал играть в футбол»

Старший тренер ЦСКА рассказал о своем отношении к «Динамо». Напомним, что уже сегодня команды встретятся между собой в рамках 14-го тура РПЛ .

Открою маленький секрет. Во всех видах спорта, кроме футбола, переживаю за московское «Динамо».

Ничего с собой поделать не могу, это вложено с детства. За динамовцев болела моя семья, когда-то за них в разных видах спорта играли мои школьные друзья, потом стали тренировать бело-голубых, знаю различных руководителей…

Благодаря «Динамо» я вообще стал играть в футбол. Это не чужой мне клуб, я там и начал карьеру, и закончил, пусть и экстраординарно.