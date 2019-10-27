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Овчинников: «Благодаря „Динамо“ я начал играть в футбол»

сегодня, 00:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к «Динамо». Напомним, что уже сегодня команды встретятся между собой в рамках 14-го тура РПЛ.

Открою маленький секрет. Во всех видах спорта, кроме футбола, переживаю за московское «Динамо».

Ничего с собой поделать не могу, это вложено с детства. За динамовцев болела моя семья, когда-то за них в разных видах спорта играли мои школьные друзья, потом стали тренировать бело-голубых, знаю различных руководителей…

Благодаря «Динамо» я вообще стал играть в футбол. Это не чужой мне клуб, я там и начал карьеру, и закончил, пусть и экстраординарно.

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