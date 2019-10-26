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Глушаков: «Пропустили гол из ничего»

вчера, 23:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, просто надо было взять мяч под контроль. Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы ещё хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол из ничего. Нам не хватило хладнокровия, и вратарь у соперника неплохо сыграл, вытащил пару хороших моментов. Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Двигаемся дальше.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:12
Просто Чай и Самовар поделили очки.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:11
Ахмат играл грубо .
Удаление должно было быть раньше .
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:04
В пердиве и голов, и концентрации вам хватит. "Ахмат" просто не узнать!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:54
Не расстраивайся,Денис.В тайном элитном зиндане ждут баня,водка,гармонь и лосось)
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