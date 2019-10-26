Глушаков: «Пропустили гол из ничего»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, просто надо было взять мяч под контроль. Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы ещё хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол из ничего. Нам не хватило хладнокровия, и вратарь у соперника неплохо сыграл, вытащил пару хороших моментов. Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Двигаемся дальше.