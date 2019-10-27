Чистяков: «Очень рады, что удалось победить»

Защитник «Ростова» поделился впечатлениями после домашней победы над «Сочи».

Поражение от «Зенита» сидело в голове у каждого нашего футболиста. Хотелось победить, это обязательно нужно было сделать для уверенности в себе. Думаю, главное из того, что требовал тренер, мы выполнили. Поэтому у нас было много выигранных единоборств, хорошее владение мячом, от этого и результат. Поэтому очень рады. Также хочу поздравить Ивелина Попова с днем рождения и с хорошим матчем. Пожелать долгой футбольной карьеры.