ГлавнаяНовости

Чистяков: «Очень рады, что удалось победить»

сегодня, 00:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями после домашней победы над «Сочи».

Поражение от «Зенита» сидело в голове у каждого нашего футболиста. Хотелось победить, это обязательно нужно было сделать для уверенности в себе. Думаю, главное из того, что требовал тренер, мы выполнили. Поэтому у нас было много выигранных единоборств, хорошее владение мячом, от этого и результат. Поэтому очень рады. Также хочу поздравить Ивелина Попова с днем рождения и с хорошим матчем. Пожелать долгой футбольной карьеры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Благодаря „Динамо“ я начал играть в футбол»
Сегодня, 00:45 Комментарии0
Нобоа: «Первый тайм „Ростов“ сыграл лучше, чем мы»
Сегодня, 00:02 Комментарии2
Глушаков: «Пропустили гол из ничего»
Вчера, 23:50 Комментарии4
Еременко: «Сегодня было важно победить»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Овчинников: «Акинфеева нельзя ни улучшить, ни ухудшить»
Вчера, 22:09 Комментарии6
Овчинников: «Все хотят попасть в еврокубки»
Вчера, 21:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Питер Ман
   175 / 854
сегодня в 00:32
Вся страна расстроена, а они рады. Ну ничего, даванем вас всей лигой из зоны еврокубков
Питер Ман, Михаил Славнов, Игорь Солнцев, Гоша Тамбовский, Зейский, Кирилл Суриков, Александр Северный, Андрей Вишняков, Павел Амурский, Андрей Сибиряков, Ачиститель, Балтийский, Владимир, Гордецкий, Лиговский, Ладожский, Averoniy, azures, Atist, Alvish, Alpribas, Adepta, Accinit, Aljban, Adollinn, Aniva, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Androshin, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Алябьев, Авербух, альсато, Адреналин, Багор, Bikcon, Brutalny, Brugzash, Boxert, Balanenok, bojarind, Bajan, Броник, Гордецкий, Eddja, Egorium, Izmar, 11-ти метровый, Clavaн, Сimonn, Cremen, cadmiy, Danrog, Erlov, Gruznoff, grisser, pavkur, Mekrash, Nimbles, Nafnafik, Glodor, Spakov, Swinsi, Sargent, Sergus, Lukajs, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Lazurny, Pozitivs, victory, Uskora, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Ник Уволен, Omaxa, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Дворник тарасовки, Одержимый хряк, Дрессировщик хряков, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, шум, Эльмот, 1 команда, 2008 год, 13 RUS, Радж Капур, Юрниекс
--------------------------------------------
славнов/питер ман, ты тролль уже 3 года в каждой новости Ростова пишешь про пердив и упадок. Не позорь настоящих болельщиков Зенита. Ты своими провокационными комментами вызываешь ответную ненависть болельщиков других клубов в адрес Зенита
Трезвый повар
Трезвый повар
   175 / 854
сегодня в 00:29
Ивелина Попова я тоже искренне поздравляю с днём рождения. Но предыдущее поражение не надо привязывать к нынешней победе. Ростов был сильнее и заслуженно победил
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 854
сегодня в 00:29
Вся страна расстроена, а они рады. Ну ничего, даванем вас всей лигой из зоны еврокубков
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100