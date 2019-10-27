Нойштедтер: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА .

Важная победа, важнее ничего быть не может. Очень рады, что выиграли. Думаю, заработали эту победу.

Один гол и не так много моментов, играли в середине поля, наверное, для болельщиков игра не так хорошо смотрелась. Но мы счастливы, что выиграли, и думаю, что болельщики так же рады результату, как и мы.