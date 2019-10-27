Нойштедтер: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал победу над ЦСКА.
Важная победа, важнее ничего быть не может. Очень рады, что выиграли. Думаю, заработали эту победу.
Один гол и не так много моментов, играли в середине поля, наверное, для болельщиков игра не так хорошо смотрелась. Но мы счастливы, что выиграли, и думаю, что болельщики так же рады результату, как и мы.
ЦСКА — молодая команда, играет в еврокубках. В таком формате играть тяжело, я знаю это по себе. Они подсели, не так прессинговали во втором тайме. У нас было больше преимуществ, и сыграй мы лучше в некоторых ситуациях, счёт был бы больше.