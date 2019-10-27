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Нойштедтер: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

сегодня, 20:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал победу над ЦСКА.

Важная победа, важнее ничего быть не может. Очень рады, что выиграли. Думаю, заработали эту победу.

Один гол и не так много моментов, играли в середине поля, наверное, для болельщиков игра не так хорошо смотрелась. Но мы счастливы, что выиграли, и думаю, что болельщики так же рады результату, как и мы.

ЦСКА — молодая команда, играет в еврокубках. В таком формате играть тяжело, я знаю это по себе. Они подсели, не так прессинговали во втором тайме. У нас было больше преимуществ, и сыграй мы лучше в некоторых ситуациях, счёт был бы больше.

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Footbolista
Footbolista
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сегодня в 21:00
Нойштедтер: Мы загнали коней"...
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