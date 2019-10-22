Претенденты на «Золотой мяч» и другие награды года

сегодня, 15:25

Названы номинанты на звание футболиста года, лучшего молодого игрока и вратаря 2019-го. «Соккер.ру» предлагает выбрать победителей!

Кто пролетел мимо топ-30 из мужчин?

Действующий обладатель награды Модрич более чем ожидаемо пролетел – Лука сильно сбавил. Хорват не был готов к признанию, которое получил, да и в 2018-м, за вычетом ЧМ , сыграл немного хуже, чем раньше. Но в России зажег и опередил всех.

Также ожидаемо в списке нет Погба – МЮ не в том состоянии, а Франция не вышла в финал Лиги Наций. Еще Неймар с травмами, скандалами и сорванным переходом в «Барселону» отвлекся от футбола и не попал в число лучших за год.

Но не только этому трио не хватило места. Нет в списке Облака, Робертсона, Канте, Фабиньо, Киммиха, Санчо и Кейна – футболистов, которые в 2019 году играли на высоком уровне. Хотя не сказать, что все, кроме, пожалуй, Зийеха, точно должны быть в тридцатке.

Зато представленный выше список напоминает – в мире не три десятка звезд. В принципе, если бы Облаку, Робертсону и Санчо с Зийехом нашли место в топ-30, никто сильно бы не возражал.

Какой девушке отдадут «Золотой мяч»?

Для оценки женского списка номинантов нужен эксперт, но поверхностных знаний хватает, чтобы понять – борьбу между собой проведут две американки. Меган Рапино – Златан мира женского футбола по длине языка, но без ироничности, и Алекс Морган – голевая машина из сборной США .

Минусом чемпионок мира 2019 года является клубная прописка? Есть ощущение, что «Лион» круче, чем команды, которые представляют Меган и Алекс. Если наградят Рапино, то повторят выбор ФИФА – отдали приз сильной футболистке. Но учтите, что люди с правом голоса в опросе «France Football» могут мыслить иначе.

Круг номинанток достойный. И Вивиан Мидема – голландка из «Арсенала», и англичанка Бронз из «Лиона», и ее одноклубница Амандин Анри являются сильными футболистками. Вот только ни Ада Хегерберг – обладательница первого в истории женского «Золотого мяча», ни Венди Ренар не выигрывали чемпионат мира.

Скорее всего, Рапино заберет «Золотой мяч 2019», хотя Алекс Морган, учитывая любовь к «Маленькой лошадке» со стороны фанатов женского футбола, может повоевать и оказаться близко по баллам.

Кто теперь получит приз имени Копа?

В прошлом году все было просто. Мбаппе выиграл чемпионат мира, чемпионат Франции, много забил и получил приз имени Копа лучшему молодому игроку планеты предсказуемо и заслуженно. В этом году все куда интереснее, поскольку и десятка претендентов любопытная, и фаворитов пока несколько.

Отметим, что при выборе кандидатов пытались придумать определенную логику. Например, взяли Ли Кан Ина – игрока «Валенсии» и юношеской сборной Южной Кореи, поскольку зажигал на ЧМ -2019 в Польше и вышел в финал. Но и Андрея Лунина – чемпиона мира из сборной Украины, не забыли, взяли двух героев крупного турнира для молодых футболистов.

Чуквезе и Винисиус в списке оказались авансом, как и Гендузи – не сказать, что показали стабильный футбол. Да и Мойзе Кин, хотя ярко дебютировал за «Ювентус», прямо сейчас в «Эвертоне» играет скверно, вернее, выступает. У Лунина тоже проблемы с практикой, как и у Винисиуса, так что здесь действительно собраны очень молодые ребята. Но четверо заметно выделяются – Санчо, Фелиш, Хавертц и де Лигт.

Из списка можно наградить Санчо, если учитывать ошибки де Лигта в сборной и «Ювентусе». Или самого голландца, если помнить, что «Аякс», в отличие от «Боруссии» Д, сыграл в полуфинале ЛЧ . Фелиш и Санчо крутые, но де Лигт играет взрослее, как был Мбаппе год назад.

Алиссон возьмет трофей имени Яшина?

Первый раз будут награждать лучшего вратаря планеты, и десятка претендентов собралась интересная. В принципе, вопросы есть только по Щесны – Войцех хорош, но у него слишком много легких матчей за «Ювентус», а где было непросто – там пропускал. С другой стороны, у него за спиной бывали Алиссон и Буффон, так что поляк силен.

Как и тер Штеген – спаситель «Барселоны». Есть вопросы по выбору в пользу Нойера, Мануэль в 2019 году не сыграл идеально, но тот же Облак – красавец, его включение более чем заслуженно. Эдерсон задает стандарты игры ногами для вратарей будущего, и хотя проигрывает Алиссону место в основе сборной, уступает лучшему голкиперу и фавориту в опросе.

Трофей имени Яшина отдадут Бекеру. Кепа со своей победой в Лиге Европы, Ханданович с прекрасной игрой за «Интер», Льорис с финалом Лиги чемпионов, а Онана – с полуфиналом, уступают Алиссону. Бразилец с немецкой родней заслужил звание лучшего голкипера мира в 2019-м, и хотя пережил травму, может вернуться и подтвердить статус. Облаку не хватает трофеев, а тер Штегена потопила защита «Барселоны».

В этом году «Ливерпуль» пропускал мало также из-за ван Дейка и Матипа, не только из-за Алиссона. Зато оцените выступление Бекера в сборной Бразилии на Кубке Америки – четко сыграл. Вратарь у «Ливерпуля» мощный, и у него нет конкурента уровня Касильяса или Буффона на пике формы.

«Золотой мяч 2019» отдадут Месси?

Такой вариант развития событий не исключен. Но награда от ФИФА разозлила как минимум журналистов, которые сами чаще выбирали ван Дейка. Следовательно, высока вероятность, что голландца выделят за победу в Лиге чемпионов, удачную игру за «Ливерпуль» в АПЛ и участие в финальной части Лиги Наций.

А Месси за голы в Ла Лиге и провал в ЛЧ и Кубке Америки не похвалят так, как это сделали капитаны и тренеры сборных ФИФА . Также не исключено, что в опросе у Роналду не получится выйти на третье место – Криштиану уже сказал, что «Золотой мяч» менее важен, чем победа над «Локомотивом», что лучше всего иллюстрирует его шансы на успех.

Если же говорить о тридцатке финалистов, то наличие в списке Льориса, Обамеянга, Фелиша, Маркиньоса и Агуэро можно оспаривать. С другой стороны, Уго вышел в финал ЛЧ , Пьер-Эмерик спасал бедовый «Арсенал», Жоау зажег в «Бенфике», бразильский бек ПСЖ перешел в центр в клубе и выиграл Кубок Америки с Бразилией, а у Серхио хорошая статистика за «Манчестер Сити».

В этом году больше героев в топ-30, чем недоразумений. Вряд ли высоко окажутся Бернарду Силва и Мане – хотя герои года, как и Месси с ван Дейком. Салах и Стерлинг показали хороший футбол, де Йонг, де Лигт и Тадич – герои года, как и Фирмино, хотя Душана и Бобби принято недооценивать, ведь рядом с ними были крутые напарники по «Аяксу» и «Ливерпулю».

В этот раз и Бензема заметили – по делу, Карим индивидуально прибавил в 2019 году и делает все, что может. И Вейналдума не обделили вниманием, и тер Штегена не забыли, и Мареза за победу на Кубке Африки отметили – хотя в МС уступал, конечно, и Агуэро, и Де Брюйне, и Бернарду, и Стерлингу. Также включили Кулибали – по делу, сильный защитник, не забыли Александера-Арнольда и Азара.

Понятно, что если искать просто величайших, то у Роналду и Месси нет конкурентов. Мане, Стерлинг, Салах, Алиссон или Бернарду, при всем уважении, не того полета птицы. И ван Дейк – тоже, ведь не так давно за «Саутгемптон» играл, а до этого выступал за «Селтик». Вот только «France Football» награждает не лучшего вообще – тогда надо пилить приз пополам для Лионеля и Криштиану, а в 2019 году.

С учетом, что «Ливерпуль» показывает дикий футбол, как и «Манчестер Сити», но Клопп, в отличие от Гвардиолы, выиграл Лигу чемпионов – спустя 14 лет для «красных», то фигура ван Дейка – сильного, уверенного в себе защитника кажется уместной. Увидим Вирджила с «Золотым мячом» - не удивимся.