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Карпин высказался о дополнительной мотивации Дзюбы в матчах против него

сегодня, 02:05

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире программы «Футбол России» прокомментировал мнение о том, что у нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы есть дополнительная мотивация в матчах против команд своего бывшего наставника.

Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Что такое мотивация? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, на то, чтобы выиграть? Это смешно. Ему платят деньги за победы, а не за тренировки. Тренироваться и я могу сейчас до сих пор. Тренироваться могу, а вот играть не могу. Не нужен мотиватор, чтобы смотивировать одну команду победить другую.

Дополнительная мотивация игроков, направленная против Карпина, Дзюбы и так далее, это проблема игроков. С точки зрения мотивации они так должны играть всегда. Если какой-то игрок не выходит на игру мотивированным, то это проблема футболиста, а не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, готовящийся к игре целую неделю, может выйти без мотивации. Если ты без мотивации, то не играй.

Напомним, в недавнем матче «Зенит» - «Ростов» (6:1) Дзюба оформил хет-трик и отдал 2 результативные передачи.

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