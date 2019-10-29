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Байрамян: «Первые два дня после поражения от „Зенита“ нам было стыдно»

сегодня, 01:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как переживал разгромное поражение от «Зенита» (1:6) в матче 13-го тура РПЛ.

Наверное, в этом чемпионате впервые столкнулись с подобным… Такой крупный счёт, такое болезненное поражение. Первые два дня мне и ребятам было как-то стыдно. Не как-то, а стыдно!

Я лично дома с детьми старался не думать о футболе, даже не смотрел другие матчи этого тура, хотя обычно слежу. Хотелось отключиться и поскорее выйти на поле. Всё-таки тренировки — это эмоции.

Слова тренера, которые он говорил после игры, были по делу. Всё, что нужно, он сказал. Именно такое поражение покажет в дальнейшем, насколько мы сильны как команда, насколько мы можем держать удар и двигаться вперёд.

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