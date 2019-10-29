Карпин: «В матче с „Зенитом“ у „Ростова“ не было игры»

Главный тренер «Ростова» заявил, что в матче против «Зенита» у его команды не было игры.

Матчи с «Уфой» и «Зенитом»? Оба были неудачными, но у этого разные причины. На публике не буду говорить об этом. Ничего общего между этими поражениями нет. «Уфа» — команда одного уровня, «Зенит» — другого. Дело не в счете. Дело в игре. Если с «Уфой» не получались какие-то вещи, хотя хотели что-то сделать, то с «Зенитом» не было даже этого. Это все следствие нашей игры. Игра с «Уфой» не впечатлила, а про «Зенит» даже не могу сказать, что игра не понравилась. Игры в принципе не было.