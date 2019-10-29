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Карпин: «В матче с „Зенитом“ у „Ростова“ не было игры»

сегодня, 00:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в матче против «Зенита» у его команды не было игры.

Матчи с  «Уфой»  и «Зенитом»? Оба были неудачными, но у этого разные причины. На публике не буду говорить об этом. Ничего общего между этими поражениями нет. «Уфа» — команда одного уровня, «Зенит» — другого. Дело не в счете. Дело в игре. Если с «Уфой» не получались какие-то вещи, хотя хотели что-то сделать, то с «Зенитом» не было даже этого. Это все следствие нашей игры. Игра с «Уфой» не впечатлила, а про «Зенит» даже не могу сказать, что игра не понравилась. Игры в принципе не было.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   103 / 879
сегодня в 02:10
Все-таки в пуделе что-то есть - честно сказал, что игры просто не было. И так глядя наши матчи я думаю - неужели никто в нашей ПЛ кроме Зенита не умеет играть в футбол?
Mangur
Mangur
   551 / 879
сегодня в 01:19
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