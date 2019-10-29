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Карпин: «„Ростов“ в чемпионской гонке – это звучит смешно»

сегодня, 01:42

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире программы «Футбол России» отметил, что пока рано говорить об участии его команды в чемпионской гонке.

Чемпионская гонка — это досужие разговоры журналистов и болельщиков. Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке? Это звучит смешно и сюрреалистично. Разговор не об этом. Футболисты всё-таки, к сожалению, смотрят в таблицу — отсюда и такие результаты как с «Зенитом». Я считаю, что рано нам думать о чемпионской гонке в принципе. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что с «Зенитом». Мы обыкновенная команда, но когда все заряжены и делают работу на 150 процентов, тогда, может быть (и то не факт), мы можем за что-то побороться.

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Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   124 / 879
сегодня в 01:57
Валера нормально говорит.
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