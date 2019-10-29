Байрамян: «Я бы не стал говорить о чемпионской гонке»

сегодня, 01:53

Полузащитник «Ростова» в эфире программы «Футбол России» поддержал своего наставника Валерия Карпина в том, что «жёлто-синим» не стоит сейчас говорить о борьбе за чемпионство.

Когда прошло 12 туров, мы делили первое место. Сейчас проиграли одну игру – и опустились на четвёртое. Не дай бог несколько поражений, и всё может измениться. Говорить о чемпионской гонке я бы не стал, ведь есть такие гранды нашего футбола, как «Спартак»... Да, сейчас, может, у них не самый удачный период, но есть «Зенит», ЦСКА , «Локомотив». Они каждый год идут в первой тройке. «Ростов» же выстрелил в 2015 году при Бердыеве, но до и после этого особых результатов не было. А сейчас Карпин из одной системы, когда мы играли более оборонительно, перешёл на атакующую. Он знает, какой футбол хочет видеть, до нас это донёс. Мы стараемся выполнять, до игры с «Зенитом» у нас это неплохо получалось.