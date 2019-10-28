Игнатьев: «Перешел бы я в „Зенит“? Возможно»

Нападающий «Краснодара» признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно.

Летом меня мог купить «Зенит»? Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре». Перешел бы я в «Зенит», если бы Галицкий был бы не против трансфера? Возможно.