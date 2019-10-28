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Игнатьев: «Перешел бы я в „Зенит“? Возможно»

вчера, 23:06

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе  «Зенита»  в летнее трансферное окно. 

Летом меня мог купить «Зенит»? Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре». Перешел бы я в «Зенит», если бы Галицкий был бы не против трансфера? Возможно.

Ранее сообщалось, что Игнатьев входит в сферу интересов «Динамо».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил nikoladolgov
   4 / 875
сегодня в 00:21
А где верность клубу ?
не про Жадного Ивана ))
Footbolista
Footbolista
   1 / 875
сегодня в 00:17
Правдин Семён
Правдин Семён
   148 / 875
сегодня в 00:09
Возможно. А за деньги -абсолютно точно.
Морозовский
Морозовский
   6 / 875
сегодня в 00:06
Хочет Игнашка в "Зенит", аж пищит! Верен будет лазурятнику!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   27 / 875
сегодня в 00:05
Ему даже место на лавке в третьем ряду оставлено
Footbolista
Footbolista
   1 / 875
сегодня в 00:02
Как говорится: "Труба зовет" )...
ошалевший
ошалевший
   130 / 875
вчера в 23:47
и играл бы только в кубке,хотя бабло важнее,как говорил папа новосельцева
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 875
вчера в 23:32
А где верность клубу ?
МКС
МКС
   89 / 875
вчера в 23:26
Ну бабло никогда никому не мешало

Малком вон лежит четвертый месяц пузо греет

А бабки греют карманы
морозз
морозз
   81 / 875
вчера в 23:22
Газпром...мечты сбываются, газовая труба притягивает как магнит!
Питер Ман
Питер Ман
   65 / 875
вчера в 23:11
Раз Иван такое говорит, будучи игроком команды-соперника, значит мечтает перейти в Зенит. Работай над собой, чтобы заслужить заветное приглашение!
Lazurny
Lazurny
   34 / 875
вчера в 23:08
Убежал бы только позвали.
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