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Карпин скептически относится к идее Федуна передать «Спартак» болельщикам

сегодня, 02:42

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении в 2023 году передать клуб в управление болельщикам «красно-белых».

Про это, честно говоря, я вообще не думал и не думаю, да и думать не хочу. Но раз вы спрашиваете, я думаю, что в России это невозможно.

В России это невозможно по одной простой причине. Управлять клубом будет кто? Избранный президент, хорошо. Избранный президент где будет брать деньги? Говорите, не очень понятно? Вот и всё. Я про это и говорю. Если взять Испанию, то в «Реале» или «Барселоне», где есть избранный президент, клуб зарабатывает на телевидении, абонементах, маркетинге, трансферах, на чём-то ещё. В России на абонементах сколько может заработать любой клуб, даже «Спартак»?

В Краснодаре богатые люди стоят в очереди, чтобы купить абонемент в бизнес-ложу? Сколько это в процентном отношении от бюджета клуба? Я думаю, что это максимум 10% по тем выкладкам, что были в «Спартаке» раньше. Вот эта билетная программа, абонементы, даже с ложами, это 10, ну 15 процентов.

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