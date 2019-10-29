Гасперини: «У „Наполи“ больший потенциал в атаке по сравнению с „Юве“»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче его команды с «Наполи» в Серии А.
Мы сконцентрированы на поединке. «Наполи» будет хорошим тестом для «Аталанты», поскольку неаполитанцы похожи по стилю игры на «Манчестер Сити». Мы постараемся справиться лучше, чем в матче с «Ман Сити». При этом предпочел бы, чтобы перед игрой у нас была неделя отдыха. У «Наполи» огромный потенциал в атаке, пожалуй, даже больше, чем у «Ювентуса».
Напомним, что в предыдущем туре Серии А «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Тем самым бергамаски повторили клубный рекорд.