Гасперини: «У „Наполи“ больший потенциал в атаке по сравнению с „Юве“»

Главный тренер «Аталанты» высказался о предстоящем матче его команды с «Наполи» в Серии А.

Мы сконцентрированы на поединке. «Наполи» будет хорошим тестом для «Аталанты», поскольку неаполитанцы похожи по стилю игры на «Манчестер Сити». Мы постараемся справиться лучше, чем в матче с «Ман Сити». При этом предпочел бы, чтобы перед игрой у нас была неделя отдыха. У «Наполи» огромный потенциал в атаке, пожалуй, даже больше, чем у «Ювентуса».