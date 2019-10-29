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Гасперини: «У „Наполи“ больший потенциал в атаке по сравнению с „Юве“»

сегодня, 18:06
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче его команды с «Наполи» в Серии А.

Мы сконцентрированы на поединке. «Наполи» будет хорошим тестом для «Аталанты», поскольку неаполитанцы похожи по стилю игры на «Манчестер Сити». Мы постараемся справиться лучше, чем в матче с «Ман Сити». При этом предпочел бы, чтобы перед игрой у нас была неделя отдыха. У «Наполи» огромный потенциал в атаке, пожалуй, даже больше, чем у «Ювентуса».

Напомним, что в предыдущем туре Серии А «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Тем самым бергамаски повторили клубный рекорд.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   59 / 884
сегодня в 18:24
Куда уж нам до вас, вроде не мы купили ЛЧ.
juvenale
juvenale
   15 / 884
сегодня в 18:16
старик ты бы лучше думал,как в Европе так Италию не позорить
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   43 / 884
сегодня в 18:11
Да Ювентус только в кабинетах опасна.
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