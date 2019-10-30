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Газизов: «„Уфа“ создала больше моментов, чем ЦСКА»

сегодня, 22:07
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал проигрыш башкирской команды в матче 1/8 финала Кубка России с ЦСКА:

Нам не хватало завершающей стадии в атаках. По моментам мы превзошли ЦСКА, но этого не хватило для победы. Футбол тем и прекрасен, что ты можешь иметь свои моменты, но не реализуя их, ты получаешь мяч в свои ворота. Простая футбольная истина сыграла сегодня решающую роль.

Вылет из Кубка - это плохо для нас. Мы настраивались дать ЦСКА бой и проходить дальше. Но армейцы идут в 1/4 финала, я их поздравляю с победой, это дружественный нам клуб. Думаю, что сегодняшняя игра немногочисленным болельщикам понравилась, было жарко на поле.

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