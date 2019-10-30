Президент «Урала»: «Не обращаем внимания на сетку»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в игре 1/8 финала Кубка России:

Валидольная игра, лучше бы не было такого, конечно, играли бы спокойно да и все. Была чисто кубковая игра, очень рады, конечно, что победили. Но было очень тяжело.

Мы не смотрим на соперников, знаем сетку, но не обращаем на это внимание. Идем от игры к игре, до следующего матча у нас много времени. Никаких целей [на этот турнир] у нас нет.