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Президент «Урала»: «Не обращаем внимания на сетку»

сегодня, 21:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в игре 1/8 финала Кубка России:

Валидольная игра, лучше бы не было такого, конечно, играли бы спокойно да и все. Была чисто кубковая игра, очень рады, конечно, что победили. Но было очень тяжело.

Мы не смотрим на соперников, знаем сетку, но не обращаем на это внимание. Идем от игры к игре, до следующего матча у нас много времени. Никаких целей [на этот турнир] у нас нет.

Ранее «Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   67 / 866
сегодня в 21:33
А чего смотреть на эту сетку, если ты в левой половине.
cska plus
cska plus
   10 / 866
сегодня в 21:14
Сегодня скромный какой то Гриша.
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