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Черчесов: «В плане эмоций Россия точно победила на ЧМ-18»

сегодня, 20:24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, что ему больше всего запомнилось на ЧМ-2018:

Вся подготовка к турниру и его ход – это одно большое воспоминание. Понятно, выделяются первый и последний матчи на турнире. В первом случае мы выиграли – зрители радовались, во втором проиграли – не особенно огорчились. Тогда мы были сконцентрированы на своей работе – поэтому вспоминаются в основном базы и стадионы. Сейчас можно взглянуть на чемпионат мира со стороны – и понимаешь, что главным был эмоциональный фон. Турнир мы не выиграли, но в плане эмоций мы точно чемпионы мира.

Наверное, родные стены сыграли свою роль. Мне сложно сказать, насколько, но то, что это большой плюс, – однозначно.

Подвижки заметили мы все. Видим, как собираются полные стадионы в городах, где сборная России проводит свои домашние матчи, как нас встречают в аэропортах, гостиницах. Сборная по часу заходит в отель – огромное количество людей фотографируются, хотят взять автограф. Дети начали записываться в футбольные секции – это очень радует. 

Проецировать на себя лично я бы не хотел. Главное, чтобы ты сам не менял отношения к действительности. Конечно, больше стали просить сфотографироваться вместе, чаще останавливают, хотят пообщаться. Но это приятные хлопоты. 

Ранее Черчесов высказался про лимит на легионеров в РПЛ.

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