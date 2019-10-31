«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в серии пенальти после голевой перестрелки

В матче 1/8 Кубка английской Лиги «Арсенал» и «Ливерпуль» на двоих забили 10 мячей в основное время. В серии пенальти сильнее оказались «мерсисайдцы».
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Арсенал» 5:5 (5:4 по пен.)
Голы: Мустафи 6 (автогол), Милнер 43 (пенальти), Окслейд-Чемберлен 58, Ориги 62, Ориги 90+4 - Лукас Торрейра 19, Габриэл Мартинелли 26, Габриэл Мартинелли 36, Мэйтленд-Найлз 54, Уиллок 70
«Ливерпуль»: Келлехер, Уилльямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Чиривелла 81), Лаллана, Кейта (Джонс 55), Эллиот, Брюстер, Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Тирни 83), Мэйтленд-Найлз, Лукас Торрейра (Себальос 72), Уиллок, Сака, Озил (Гендузи 65), Габриэл Мартинелли
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Брюстер 24, Лаллана 44, Уиллок 64, Колашинац 77, Сака 85
В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс».
Милнер конечно в стиле Мустафы сделал привоз. Конечно назад такие полупасы нельзя отдавать. Без Гомеса наверное ещё больше пропустили.... Элиот понравился,да в принципе всё что выше центра.Если честно по пеналям,думал что канониры выйдут дальше. Весёлый матч, Клопп никак не может слить этот трофей, молодежь не позволяет,видать понимают,что в футболках Скомины им только в этом кубке предоставят возможность.
Милнер конечно в стиле Мустафы сделал привоз. Конечно назад такие полупасы нельзя отдавать. Без Гомеса наверное ещё больше пропустили.... Элиот понравился,да в принципе всё что выше центра.Если честно по пеналям,думал что канониры выйдут дальше. Весёлый матч, Клопп никак не может слить этот трофей, молодежь не позволяет,видать понимают,что в футболках Скомины им только в этом кубке предоставят возможность.
P.S. у кого-то есть ещё сомнения по поводу сильнейшей лиги мира?))
P.S. у кого-то есть ещё сомнения по поводу сильнейшей лиги мира?))
С азартом! Молодцы!
С азартом! Молодцы!
что хотеть от Эмери?у него состав в Севильей и в Валенсии был сильнее на порядок чем у нынешнего Арсенала,при этом идет на 4-5 месте в АПЛ и на 1м в ЛЕ.
что хотеть от Эмери?у него состав в Севильей и в Валенсии был сильнее на порядок чем у нынешнего Арсенала,при этом идет на 4-5 месте в АПЛ и на 1м в ЛЕ.
Мои поздравления болельщикам красных.
Мои поздравления болельщикам красных.