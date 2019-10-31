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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в серии пенальти после голевой перестрелки

сегодня, 00:37
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В матче 1/8 Кубка английской Лиги «Арсенал» и «Ливерпуль» на двоих забили 10 мячей в основное время. В серии пенальти сильнее оказались «мерсисайдцы».

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Арсенал» 5:5 (5:4 по пен.)
Голы: Мустафи 6 (автогол), Милнер 43 (пенальти), Окслейд-Чемберлен 58, Ориги 62, Ориги 90+4 - Лукас Торрейра 19, Габриэл Мартинелли 26, Габриэл Мартинелли 36, Мэйтленд-Найлз 54, Уиллок 70

«Ливерпуль»: Келлехер, Уилльямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Чиривелла 81), Лаллана, Кейта (Джонс 55), Эллиот, Брюстер, Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Тирни 83), Мэйтленд-Найлз, Лукас Торрейра (Себальос 72), Уиллок, Сака, Озил (Гендузи 65), Габриэл Мартинелли
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Брюстер 24, Лаллана 44, Уиллок 64, Колашинац 77, Сака 85

В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс».

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Все комментарии
Carradona
Carradona ответил da da da
   378 / 861
сегодня в 01:14
Всех кого ты назвал это игроки скамейки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   320 / 861
сегодня в 01:14
А теперь перемещаемся в Турин, где каждый сможет стать свидетелем очередного преступления против футбола!))
а чего там за преступление увидели? Неужто Юве дали 2 красных и пеналь в их ворота? Вроде бы с Интером уже сыграли.
da da da
da da da ответил Kirill Erokhin
   286 / 861
сегодня в 01:14
Ты с фанатом Ливерпуля будешь спорить? Из этих всех, только Милнер более менее основной игрок, остальные, если и выходят, то только на замены.
я не говорю что они игроки старта,я сказал про обойму,те кто чаще выходит на замены))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
   116 / 861
сегодня в 01:13
Лаллана,Кейта,Гомес,Милнер,Чемберлен,Ориги,все они игроки первой обоймы у Ливерпуля)
Ты с фанатом Ливерпуля будешь спорить? Из этих всех, только Милнер более менее основной игрок, остальные, если и выходят, то только на замены.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   320 / 861
сегодня в 01:12
Аршавин вроде не играл, а лфк вновь покер поймал и даже больше. Ну и конечно в лфк подрастает дайверский молодняк (некий элиот), исполняет почище мане!
у Ливерпуля третий воротарь стаял. Ваш бы третий такую бы охапку отхватил... Ливерпуль играл третим составом в перемешку со вторым. Адриан бы конечно был бы по надёжней,но за то этот юнец получил настоящий урок.
Милнер конечно в стиле Мустафы сделал привоз. Конечно назад такие полупасы нельзя отдавать. Без Гомеса наверное ещё больше пропустили.... Элиот понравился,да в принципе всё что выше центра.Если честно по пеналям,думал что канониры выйдут дальше. Весёлый матч, Клопп никак не может слить этот трофей, молодежь не позволяет,видать понимают,что в футболках Скомины им только в этом кубке предоставят возможность.
L.F.С.
L.F.С. ответил lobsterdam
   23 / 861
сегодня в 01:10
7 пенок пробил ваш судейский проэкт, а это еще сезон только начался, и ты еще про пенки других гутаришь?, хах
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   662 / 861
сегодня в 01:10
Добротная , дворовая перестрелка !
L.F.С.
L.F.С. ответил заDOOMчивый
   23 / 861
сегодня в 01:09
Не говори, всего 6 пенок пробили...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   320 / 861
сегодня в 01:07
и снова Скомина дал ливерпулевцам пенальти.... да что же это за такой кабинет!!!
Footbolista
Footbolista
   2 / 861
сегодня в 01:06
Крутой матч получился...
Nick Ch
Nick Ch
   388 / 861
сегодня в 01:05
Классика противостояния Ливерпуля с Арсеналом во всей красе! За это и любим английский футбол.
P.S. у кого-то есть ещё сомнения по поводу сильнейшей лиги мира?))
lobsterdam
lobsterdam
   241 / 861
сегодня в 01:04
Аршавин вроде не играл, а лфк вновь покер поймал и даже больше. Ну и конечно в лфк подрастает дайверский молодняк (некий элиот), исполняет почище мане!
da da da
da da da ответил Kirill Erokhin
   286 / 861
сегодня в 01:04
Не топ, но в Арсенале они в основе, у Ливерпуля вообще не было основных игроков, или думаешь, что Джонс или Эллиот будет играть против Сити? Не смеши там будет основной состав, а не сегодняшний детсад.
Лаллана,Кейта,Гомес,Милнер,Чемберлен,Ориги,все они игроки первой обоймы у Ливерпуля)
da da da
da da da ответил dimagas2
   286 / 861
сегодня в 01:02
Он француз разве?)))Думал днарь из гишпании)))
какая Франция?они ЧМ,тем более по игре они явно не сильнее Испании.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил da da da
   3 / 861
сегодня в 01:02
в Реале и Иско(по таланту 2-3х ЗМячист)погас,Дани там всего ничего был,в Арсенале даже обыгратся толком не с кем.)
Себальос и не пытается обыгрываться обычно, тупо возит мяч, опустив глаза в газон.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
   116 / 861
сегодня в 01:02
ну и?кто из этого состава ТОП игрок то?Озил который в 95% ТОП матчах теряется?или Калашинац с Холдингом?))аххахаха что хотеть от Эмери?у него состав в Севильей и в Валенсии был сильнее на порядок чем у нынешнего Арсенала,при этом идет на 4-5 месте в АПЛ и на 1м в ЛЕ.
Не топ, но в Арсенале они в основе, у Ливерпуля вообще не было основных игроков, или думаешь, что Джонс или Эллиот будет играть против Сити? Не смеши там будет основной состав, а не сегодняшний детсад.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил steelhead
   3 / 861
сегодня в 01:01
По сегодняшнему отрезку этот Себальос - вообще не чего не может. Хуже сыграл только Эмери. Уж как только не пытался Клопп слиться - выпускал на замены непойми кого, а Эмери - игроков основы, и все равно, тролливший Клопп выиграл у растерянного испанца. Кстати, второй состав получше у Арсенала, чем первый - Гендузи повеселил почти также, как Мустафи))).
Так я написал в начале трансляции, что на поле именно те игроки, которые хотят играть в нынешнем "Арсенале", просто Эмери даже этого понять не способен, футбол это вообще не его. Я писал Пепку выпускай, он снял Торрейру и выпустил вместо него нулевого любимчика Себу, это вообще олигофреном надо быть, чтобы такие замены делать. А еще и пенки его отправлять бить.
da da da
da da da ответил Так Себе Аналитик
   286 / 861
сегодня в 00:58
Дани в "Реале" и "Арсенале" никакой, а свой потенциал он, возможно, бережет для "Барселоны", так что берите его))
в Реале и Иско(по таланту 2-3х ЗМячист)погас,Дани там всего ничего был,в Арсенале даже обыгратся толком не с кем.)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил fanliverpoolfan 2
   116 / 861
сегодня в 00:58
Чем мне запомнился Келлехер,одну пеньку хорошо отбил,а так воротчик не множко смахивает на Миньоле не вижу его будушее в Ливерпуле,хотя молодой могу и ошибиться,если бы Адриан стоял врядли пропустил бы петеречку,но ради этого матча я забыл про его ляпы.
Из 5 пропущенных гола, пара точно на совести защитников, которые не должны были давать просто добивать мяч в пустые ворота.
azkan
azkan
   206 / 861
сегодня в 00:57
С победой Ливерпуль! Но обе команды играли здорово!
С азартом! Молодцы!
steelhead
steelhead ответил da da da
   64 / 861
сегодня в 00:57
Себальос один и 2х ТОП игрок в составе Арсенала,игрок сильнейшей сборной Европы сейчас,пусть и не в основе. надо было смотреть Евро молодежный и игры Бетиса чтоб знать что может Дани.
По сегодняшнему отрезку этот Себальос - вообще не чего не может. Хуже сыграл только Эмери. Уж как только не пытался Клопп слиться - выпускал на замены непойми кого, а Эмери - игроков основы, и все равно, тролливший Клопп выиграл у растерянного испанца. Кстати, второй состав получше у Арсенала, чем первый - Гендузи повеселил почти также, как Мустафи))).
h8you
h8you ответил allemz
   236 / 861
сегодня в 00:56
А теперь перемещаемся в Турин, где каждый сможет стать свидетелем очередного преступления против футбола!))
ты о чем к
da da da
da da da ответил Kirill Erokhin
   286 / 861
сегодня в 00:56
Плохо смотришь, у Арсенала: Озил, Торрейра, Колашинац, Холдинг, Мустафи, и вратарь не Каллахер, а довольно опытный Мартинес, Себальос , а у Ливерпуля только Лалана, который сейчас уже даже не основной игрок, Милнер и недавно восстановившийся от травмы ОКС, даже фанаты Арсенала говорят, что у них состав полчуше был.
ну и?кто из этого состава ТОП игрок то?Озил который в 95% ТОП матчах теряется?или Калашинац с Холдингом?))аххахаха
что хотеть от Эмери?у него состав в Севильей и в Валенсии был сильнее на порядок чем у нынешнего Арсенала,при этом идет на 4-5 месте в АПЛ и на 1м в ЛЕ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   149 / 861
сегодня в 00:56
Это просто безумие)
Мои поздравления болельщикам красных.
L.F.С.
L.F.С. ответил mangoх12
   23 / 861
сегодня в 00:56
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
       41 / 861
    сегодня в 00:55
    Чем мне запомнился Келлехер,одну пеньку хорошо отбил,а так воротчик не множко смахивает на Миньоле не вижу его будушее в Ливерпуле,хотя молодой могу и ошибиться,если бы Адриан стоял врядли пропустил бы петеречку,но ради этого матча я забыл про его ляпы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил da da da
       52 / 861
    сегодня в 00:55
    Себальос один и 2х ТОП игрок в составе Арсенала,игрок сильнейшей сборной Европы сейчас,пусть и не в основе. надо было смотреть Евро молодежный и игры Бетиса чтоб знать что может Дани.
    Ахах не смеши меня и фанов Арсенала), я не один матч уже проглядывал и во всех - это абсолютно минус игрок команды, понтов выше крыши, а игры нулище.
    dimagas2
    dimagas2 ответил da da da
       56 / 861
    сегодня в 00:55
    Себальос один и 2х ТОП игрок в составе Арсенала,игрок сильнейшей сборной Европы сейчас,пусть и не в основе. надо было смотреть Евро молодежный и игры Бетиса чтоб знать что может Дани.
    Он француз разве?)))Думал днарь из гишпании)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил mangoх12
       116 / 861
    сегодня в 00:54
    Как обычно судейка вытаскивает колбасок на 90+4 минуте
    И где на 90+4, судья вытащил Ливерпуль? И разве фанаты Шпор не должны быть против Арсенала? Хотя фанаты Арсенала поддерживали Ливерпуль в финале ЛЧ, лол.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил da da da
       3 / 861
    сегодня в 00:54
    Себальос один и 2х ТОП игрок в составе Арсенала,игрок сильнейшей сборной Европы сейчас,пусть и не в основе. надо было смотреть Евро молодежный и игры Бетиса чтоб знать что может Дани.
    Дани в "Реале" и "Арсенале" никакой, а свой потенциал он, возможно, бережет для "Барселоны", так что берите его))
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