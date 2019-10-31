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Клопп: «Парни навсегда запомнят эту победу»

сегодня, 02:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:5, 5:4 - пенальти) в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги.

Мы допускали ошибки, делали посредственные передачи, иногда слишком сильно раскрывались. Мы можем говорить о тактике, но кого она волнует в такой вечер? Я надеялся, что у парней будет игра, которую они смогут вспоминать в будущем. То, что они сделали сегодня... я был в шоке.

Джонс забил решающий пенальти, но поставить его бить последним не было моим решением. В списке пенальтистов пятым значился Ориги, но они всё поменяли.

Если ты не выиграешь в таком матче, через три года об этом никто не вспомнит, если же всё сработало, парни запомнят его на всю жизнь.

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