Гвардиола рассказал о сложностях в работе с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» , ранее руководивший «Барселоной», рассказал о сложностях в работе с нападающим каталонцев и другими звёздными игроками:

Звёздным игрокам необходимо бежать, как и всем остальным. Если команда не справляется, нужно убедить звёзд работать, мотивировать к действию. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждом матче, я готов принять это, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.

Прямо сейчас нужно попросить Месси делать короткие рывки. Он не может бегать просто так, ни в коем случае. Если бы Месси бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он бы получал травмы каждые три месяца. Самое сложное для тренера – руководить легендами старше 30.