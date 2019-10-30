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Гвардиола рассказал о сложностях в работе с Месси

сегодня, 19:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее руководивший «Барселоной», рассказал о сложностях в работе с нападающим каталонцев Лионелем Месси и другими звёздными игроками:

Звёздным игрокам необходимо бежать, как и всем остальным. Если команда не справляется, нужно убедить звёзд работать, мотивировать к действию. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждом матче, я готов принять это, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.

Прямо сейчас нужно попросить Месси делать короткие рывки. Он не может бегать просто так, ни в коем случае. Если бы Месси бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он бы получал травмы каждые три месяца. Самое сложное для тренера – руководить легендами старше 30.

 Ранее Гвардиола поделился мнением о начале тренерских карьер бывшими игроками сборной Испании.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   183 / 873
сегодня в 20:07
ОМ состоялся благодаря тому,что слушал Радиолу. теперь техника на другом краю света,а громкоговорители не такие мощные. Ом сам по себе,а вот Пепсикола приняла вызов и ушёл из Барсы,в отличии от своего дитя.
dzvinka
dzvinka
   143 / 873
сегодня в 19:47
гвардиола готов сам бегать, лишь бы великая мясся была довольна))) ахахаха
ДАША Д
ДАША Д
   310 / 873
сегодня в 19:41
Месси сам знает что делать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   200 / 873
сегодня в 19:35
Чтобы понять, что сказал испанец, трижды перечитал сказанное им. В чем-то он, может, и прав, но, на мой взгляд, в адрес Месси нельзя произносить каких-либо замечаний либо пожеланий. Нельзя не потому, что он неприкасаемый, а потому, что все, что он делает на поле, оптимально и для командных действий, и для его собственной игры. Кроме того, аргентинец неординарен в принятии решений, что утверждает нас в мысли о его уникальности. В последнем матче с "Вальядолидом" десять футболистов из десяти в одной из голевых атак с его участием отдали мяч направо на набегавшего игрока, чтобы тот совершил прострел, однако Месси отдал вперед, в разрез на Суареса, который и забил мяч. Кроме того, когда надо, Лионель совершает рывки, исходя из ситуации, и здесь я не согласен с Гвардиолой, который утверждает обратное.
Footbolista
Footbolista
   1 / 873
сегодня в 19:27
Месси не бегает просто так это правда)...стоит ждет когда пенальти назначат или штрафной с линии...
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