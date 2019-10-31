Эмери: «Мы можем гордиться своей работой, но не результатом»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (5:5, 4:5 - пенальти) в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги.

Сумасшедший матч. Я очень горжусь работой парней, в первые 45 минут мы поддерживали высокий темп игры. Мы вели в счёте до последних секунд основного времени. Пенальти это лотерея, и мы её проиграли.

Нам грустно, проделанная нами работа заслуживает большего. Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов.

Обе команды не могут быть довольны тем, как сыграли в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Весы качались то в одну, то в другую сторону. Это было впечатляюще.

Мы можем гордиться своей работой, но не результатом. Месут Озил вернулся и помогает нам своим качеством и характером. Его замена была запланирована заранее.