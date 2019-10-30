Невилл раскритиковал Джаку

Бывший защитник МЮ высказался о ситуации с полузащитником «Арсенала» :

На протяжении последних двух или трех лет заметна его плохая дисциплина. Джака не учится на своих ошибках. Никогда не видел подобных футболистов ранее.

Не смотрю каждый матч Джаки. Однако он получает каждый раз карточку, когда я включаю матч «Арсенала».

Джака - самый неопытный игрок, которого я когда-либо видел. Я не вижу проблем в том, чтобы поссориться с фанатами.

У него есть проблема куда большая. У Джаки наплевательское отношение к команде и низкий уровень игры.