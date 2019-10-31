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Сульшер: «Рэшфорд забил со штрафного в стиле Роналду»

сегодня, 03:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги. Оба гола «красных дьяволов» были забиты Маркусом Рэшфордом. Сначала 22-летний форвард реализовал пенальти, а затем поразил ворота хозяев со штрафного.

Штрафной Рэшфорда был забит в стиле Роналду, не так ли? У парня стальные нервы, он без проблем исполнил пенальти. Затем он подошёл к мячу, чтобы исполнить штрафной, и выиграл нам этот матч. Фантастика! Маркус всегда забивает прекрасные голы. Он практикуется, и сегодня получил свою награду.

Мы одержали три гостевые победы за эту неделю. По крайней мере теперь разговоры о том, что мы не выигрываем в гостях, сойдут на нет.

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