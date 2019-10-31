ГлавнаяНовости

Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

сегодня, 03:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (5:5, 5:4 - пенальти) но может сняться с турнира. Об этом после игры заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, «Ливерпуль» может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.

Если они не найдут подходящую дату, и я не имею в виду рождественскую ночь, то в таком случае мы не сможем сыграть, и дальше пройдёт наш соперник, ну или с ним будет играть «Арсенал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Рэшфорд забил со штрафного в стиле Роналду»
Сегодня, 03:59 Комментарии0
Лэмпард о поражении от МЮ: «„Челси“ сыграл ниже привычного уровня»
Сегодня, 03:39 Комментарии1
Мотта о матче с «Ювентусом»: «Арбитр был несколько строг сегодня»
Сегодня, 02:46 Комментарии0
Сарри: «Нам не хватает Игуаина»
Сегодня, 02:27 Комментарии1
Клопп: «Парни навсегда запомнят эту победу»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Эмери: «Мы можем гордиться своей работой, но не результатом»
Сегодня, 01:42 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 03:44
Клоп признал, что не справедливо, а судью зарядили, о чем его не спросили...
Клоп мужик признал, а способны глоры ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100