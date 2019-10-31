Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

сегодня, 03:20

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (5:5, 5:4 - пенальти) но может сняться с турнира. Об этом после игры заявил главный тренер мерсисайдцев .

Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, «Ливерпуль» может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.