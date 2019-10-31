Сарри: «Нам не хватает Игуаина»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в матче 10-го тура Серии А.

Наш первый тайм проходил в медленном темпе, и ощущалась неуверенность, что позволяло «Дженоа» слишком просто закрывать свободные зоны.

«Дженоа» очень хорошо играет в пас, это качественная команда. После перерыва мы взвинтили темп, но стали допускать слишком много ошибок.

Победа пришла в самом конце, и я считаю, что она стала следствием всей проделанной нами работы и шансов, что мы создали ранее.

На данный момент мы недостаточно хорошо реализуем наши голевые возможности и пропускаем голы, которые можно было спокойно избежать.

Игуаин – единственный нападающий, которые обладает всеми качествами центрфорварда, в отличие от остальных. Несмотря на то, что мы доминируем в контроле мяча, мы всегда рискуем тем, что в чужой штрафной у нас нет Гонсало.