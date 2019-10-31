Мотта о матче с «Ювентусом»: «Арбитр был несколько строг сегодня»

Главный тренер «Дженоа» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 10-го тура Серии А. Главный арбитр встречи Антонио Джуа показал три красных карточки, две из которых получили игроки «Дженоа», а в концовке игры назначил пенальти в ворота «грифонов», который реализовал Криштиану Роналду.

Хочу отдать должное своим игрокам, так как мы хорошо выступили в матче против одним из самых сложных соперников, не только в Италии, но и во всей Европе.

Находясь в непростых условиях, мы доказали, что являемся настоящей командой. Мы не могли просто отойти назад и обороняться, когда остались вдесятером, мы должны были продолжать играть, так что парни продемонстрировали хороший настрой.

Ругани должны были показать вторую жёлтую? Судите сами. Скажу только то, что рефери был несколько строг сегодня.