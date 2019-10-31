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Лэмпард о поражении от МЮ: «„Челси“ сыграл ниже привычного уровня»

сегодня, 03:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Сегодня мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, что больше всего было заметно в первом тайме. Когда нам противостоит соперник, который, как и «Ньюкасл» ранее, выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения, иначе организовать свою игру будет сложно.

В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак. Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. Мы заслужили забитый гол и могли рассчитывать на большее.

Рэшфорд забил невероятный мяч в тот момент, когда нам удавалось всё, и команда находилась на подъёме. Мы выпустили на поле Мейсона и Педро в надежде на то, что их свежесть поможет нам. Тем не менее, выйдя вперёд, наш соперник сосредоточил все усилия на обороне и преуспел в этом.

Мы одержали семь побед кряду и провели сложные игры в Лиге Чемпионов. Нам важно пробиться в следующую стадию этого турнира, и у нас впереди ещё ряд сложных матчей.

Кроме того, мы показываем хорошие результаты в АПЛ, и очевидно, что именно эти турниры являются для нас приоритетными. Безусловно, мы хотим побеждать в матчах и отдаём для этого все силы, но я должен использовать все возможности состава и предоставлять игровое время тем, кому оно необходимо, в том числе и молодым игрокам, у которых хорошее будущее. В этом кубке мы получаем для этого все возможности, но это не означает, что мы не хотим побеждать или добиваться успеха в нём.

Сегодня я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идём далее и концентрируемся на предстоящих целях.

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vadexus
vadexus
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сегодня в 04:13
Удачи Адвокату!
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