«Спартак» обратился к болельщикам перед кубковым матчем с «Ростовом»

«Спартак» опубликовал обращение к своим болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова» на странице клубного Instagram:
😎 Идете на матч? Одевайтесь теплее! ⠀ Сегодня красно-белые примут на своем поле «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало – в 19:30. ⠀ На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? ⠀ 👇 Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах ⠀ 🧣 Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Если хотите при этом быть в цветах любимой команды, загляните в наш магазин - @fcsm_official_store ⠀ ☕ Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения. ⠀ 😍 Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! Билеты на матч для себя и своих близких можно купить по ссылке в шапке профиля. ⠀ 👏 Горячо поддерживайте команду. Тогда никакой мороз не страшен! ⠀ 🔴⚪До встречи на трибунах, красно-белые! ⠀ #СпартакРостов #Спартак #силавединстве
Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Ростов» определились с комплектами форм на матч.
Чай не пьют, только самогон как завещал лехенда глушаков.
На счёт кисс камеры не пугайте и не предупреждайте, а то все 20 минут перед началом она будет показывать жиго с де зеуфом, а быть может и каррера подтянится на тройничок.
Побольше шарфов возьмите что бы устроить незапланированный шарфопад. Хотя новый тренер, так что Тедеско верим.
Чай не пьют, только самогон как завещал лехенда глушаков.
На счёт кисс камеры не пугайте и не предупреждайте, а то все 20 минут перед началом она будет показывать жиго с де зеуфом, а быть может и каррера подтянится на тройничок.
Побольше шарфов возьмите что бы устроить незапланированный шарфопад. Хотя новый тренер, так что Тедеско верим.