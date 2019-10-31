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«Спартак» обратился к болельщикам перед кубковым матчем с «Ростовом»

сегодня, 16:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:30 Не начался

«Спартак» опубликовал обращение к своим болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова» на странице клубного Instagram:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😎 Идете на матч? Одевайтесь теплее! ⠀ Сегодня красно-белые примут на своем поле «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало – в 19:30. ⠀ На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? ⠀ 👇 Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах ⠀ 🧣 Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Если хотите при этом быть в цветах любимой команды, загляните в наш магазин - @fcsm_official_store ⠀ ☕ Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения. ⠀ 😍 Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! Билеты на матч для себя и своих близких можно купить по ссылке в шапке профиля. ⠀ 👏 Горячо поддерживайте команду. Тогда никакой мороз не страшен! ⠀ 🔴⚪До встречи на трибунах, красно-белые! ⠀ #СпартакРостов #Спартак #силавединстве

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Ростов» определились с комплектами форм на матч.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 847
сегодня в 16:17
Думаю будет 0-0 и Спартак победит в серии пенальти
Don trambon
Don trambon
   107 / 847
сегодня в 16:11
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