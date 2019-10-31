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Агент подтвердил интерес клубов АПЛ к игроку «Спартака» Алексу Кралу

сегодня, 17:56

Футбольный агент Кароль Киспе, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил, что игрок действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.

Он счастлив в «Спартаке», мы оба считаем, что это верный шаг в его карьере. Что касается слухов об интересе других команд, то это не секрет и я не отрицаю, что Алекс действительно интересен не только клубам из Англии, но и из других стран.

Но сейчас мы не думаем об этом. Сейчас главное, чтобы Алекс постоянно двигался вперед и играл в основном составе, постоянно совершенствуясь.

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13ROS13
13ROS13
сегодня в 19:04
Смешно читать такой бред, вроде бы, взрослые люди.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   300 / 849
сегодня в 18:11
Клуб из ФНЛ может но не как из АПЛ там таких очень много) если бы хотели раньше Спартака забрали.
YNWA
YNWA
   384 / 849
сегодня в 18:04
Кому нужны семинулевые?
cska plus
cska plus
   9 / 849
сегодня в 18:00
Туфта, из спартака уходят куда-нибудь в Пюник.
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