Агент подтвердил интерес клубов АПЛ к игроку «Спартака» Алексу Кралу

Футбольный агент Кароль Киспе, представляющий интересы полузащитника «Спартака» , подтвердил, что игрок действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.

Он счастлив в «Спартаке», мы оба считаем, что это верный шаг в его карьере. Что касается слухов об интересе других команд, то это не секрет и я не отрицаю, что Алекс действительно интересен не только клубам из Англии, но и из других стран.

Но сейчас мы не думаем об этом. Сейчас главное, чтобы Алекс постоянно двигался вперед и играл в основном составе, постоянно совершенствуясь.