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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург

сегодня, 17:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Сегодня футболисты ЦСКА вылетели в Санкт-Петербург, где завтра проведут матч 15-го тура чемпионата России с «Зенитом».

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   84 / 840
сегодня в 18:19
Пусть будет ничья.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:12
Главное там не пролететь.
VIPded
VIPded
   103 / 840
сегодня в 18:04
Удачи ЦСКА!!!
Алексей1980
Алексей1980
   330 / 840
сегодня в 17:57
Приезжайте и отхватите.
Wolf77785
Wolf77785
   246 / 840
сегодня в 17:48
Будёт теплый прием, такой же,как и Ростову с Рубином!
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   188 / 840
сегодня в 17:38
Литейный, на большее нельзя рассчитывать только тогда, когда двенадцатый игрок Зенита Карасёв. Это без ГыГыГы. Победы ЦСКА!
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 840
сегодня в 17:29
Добро пожаловать в Петербург. Но на большее не рассчитывайте. Гыгыгы
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