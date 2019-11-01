ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург

Сегодня футболисты ЦСКА вылетели в Санкт-Петербург, где завтра проведут матч 15-го тура чемпионата России с «Зенитом».
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.