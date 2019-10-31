Стали известны составы на кубковый матч между «Спартаком» и «Ростовом»

Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 финала Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.
Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.
Ранее пресс-служба красно-белых обратилась к болельщикам перед матчем.
Хотя могут ушатать народных и таким составом...
Хотя могут ушатать народных и таким составом...
Удачи ,Ростову!
Удачи ,Ростову!
3-0 на классе!(
3-0 на классе!(
В чемпионате ничего не светит, нужно хотя бы за кубок зацепиться.
В чемпионате ничего не светит, нужно хотя бы за кубок зацепиться.