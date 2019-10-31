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Стали известны составы на кубковый матч между «Спартаком» и «Ростовом»

сегодня, 18:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:30 Не начался

Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 финала Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.

Ранее пресс-служба красно-белых обратилась к болельщикам перед матчем.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   20 / 849
сегодня в 19:28
Резервисты Ростова против сильнейшего состава свиней. Гыгыгы
RussianMango
RussianMango ответил Владимир Дыкин
   60 / 849
сегодня в 19:25
Будем посмотреть. Эти игроки также занимаются в общей группе. И это им надо хорошо сыграть, чтобы доказать Карпину, что они готовы играть в основе. Шанс дан..остается его использовать.
Юрниекс
Юрниекс
   296 / 849
сегодня в 19:20
Не уважает Ростов свиней..
Vadik
Vadik
   207 / 849
сегодня в 19:20
Ростову кубок не нужен? Логично. Пока команда идёт в лидирующей группе, то лучше сосредоточиться на чемпионате. Спартаку нужно выигрывать, пока команда на кураже после матча с Локо. Да и перспективы в кубке не плохие, и Тедеско нужно реализовывать себя. Тем не менее желаю удачи Сельмашам и Саше Саплинову персонально!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 849
сегодня в 19:11
Походу, Ростов положил на кубок и сосредоточится на чемпионате.
Хотя могут ушатать народных и таким составом...
борька
борька
сегодня в 19:09
Валера выставил дублеров, молодец! Хотя и этим состаом обыграет!


Удачи ,Ростову!
Yurza
Yurza
сегодня в 19:08
Ростову крупной победы 6-1.
Санчо Панса
Санчо Панса
   217 / 849
сегодня в 19:06
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответил RussianMango
    сегодня в 19:04
    Посмотрим как ближайший резерв сыграет. Есть шанс показать себя. Успеха Ростову.
    Надежды на успех "Ростова" резервным составом ничтожно мало, но интерес к матчу сохраняется
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 19:04
    Ростов решил не спорить с хозяином-свиньей.
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    сегодня в 19:02
    Глубокая ротация по-Карпински - 9 из 11 основного состава "Ростова" не выйдут на поле с первых минут игры со "Спартаком".
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       29 / 849
    сегодня в 19:01
    Ростов от Кубка отказался? А жаль!
    Sergey Z
    Sergey Z
       326 / 849
    сегодня в 19:00
    Ростову крупной победы!!!
    RussianMango
    RussianMango
       60 / 849
    сегодня в 18:57
    Посмотрим как ближайший резерв сыграет. Есть шанс показать себя. Успеха Ростову.
    Stilannt
    Stilannt
    сегодня в 18:57
    Защита у свиней валяющаяся.
    cska1948
    cska1948
       115 / 849
    сегодня в 18:55
    Глядя на состав, Ростов ещё до игры отдал победу СпаМу, жаль.
    GYTSYL
    GYTSYL
       35 / 849
    сегодня в 18:54
    Удачи КБ!
    3-0 на классе!(
    Gensmo
    Gensmo
       228 / 849
    сегодня в 18:53
    В этом матче почти вся страна за Ростов.
    Dominators
    Dominators
       143 / 849
    сегодня в 18:50
      Lazurny
      Lazurny
         25 / 849
      сегодня в 18:47
      Главное, пупсик Джикия играет, футбола не будет, но будет много валяний.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         157 / 849
      сегодня в 18:46
      Удачи КБ!)
      В чемпионате ничего не светит, нужно хотя бы за кубок зацепиться.
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