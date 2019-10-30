Промес - в заявке сборной Нидерландов на ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Нидерландов объявила заявку команды на отборочные матчи Евро-2020 против Северной Ирландии (16 ноября) и Эстонии (19 ноября).
Вратари: Марко Бизо (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Йерон Зут (ПСВ).
Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», Англия), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия), Матийс де Лигт («Ювентус», Италия), Стефан де Врей («Интер», Италия).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Дэви Преппер («Брайтон», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Тонни де Вильена («Краснодар», Россия), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия).
Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай», Турция), Стефен Бергхейс («Фейенорд», Голландия), Донуэлл Мален (ПСВ, Голландия), Кэлвин Стенгс (АЗ, Голландия), Мемфис Депай («Лион», Франция), Квинси Промес («Аякс»), Вут Вегхорст («Вольфсбург», Германия), Люк де Йонг («Севилья», Испания).
Также недавно свой состав на ноябрьские игры огласила сборная Бразилии.