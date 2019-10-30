Головин - в запасе «Монако» на матч с «Марселем»

Стали известны составы команд на матч 1/16 финала Кубка французской лиги между «Монако» и «Марселем». Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.
«Монако»: Леком, Туре, Марипан, Жемерсон, Агилар, Бадьяшиль, Хенрикс, Фабрегас, Адриен, Кейта Бальде, Огюстен.
Le 1⃣1⃣ de L'AS Monaco 🇲🇨 pour ce 16e de finale de Coupe de la Ligue BKT face à l'OM ! #ASMOM#DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/fYnW8XuSPy— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 октября 2019 г.
В прошлом матче Лиги 1 Головин отметился результативной передачей.