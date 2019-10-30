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Головин - в запасе «Монако» на матч с «Марселем»

сегодня, 22:39
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч идет

Стали известны составы команд на матч 1/16 финала Кубка французской лиги между «Монако» и «Марселем». Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.

 «Монако»: Леком, Туре, Марипан, Жемерсон, Агилар, Бадьяшиль, Хенрикс, Фабрегас, Адриен, Кейта Бальде, Огюстен.

В прошлом матче Лиги 1 Головин отметился результативной передачей.

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Все комментарии
Физручини
Физручини ответил shur
   546 / 863
сегодня в 23:37
...я же говорил,придёт Слуцкий будет в основе!
если туда Слуцкий придет со своим тренерским штабом, можно будет Монако сразу в РПЛ переезжать
Физручини
Физручини ответил Чингачгук
   546 / 863
сегодня в 23:36
Отправили в запас, чтобы не проиграть
ты трубку мира пореже кури
shur
shur
   403 / 863
сегодня в 23:13
...я же говорил,придёт Слуцкий будет в основе!
Чингачгук
Чингачгук
   48 / 863
сегодня в 23:08
Отправили в запас, чтобы не проиграть
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