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Месси включен в заявку сборной Аргентины после трехмесячной дисквалификации

сегодня, 19:44

Пресс-служба сборной Аргентины огласила заявку на ноябрьские товарищеские матчи против национальных команд Бразилии и Уругвая.

В состав команды вернулся Лионель Месси, отбывавший трехмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛа в коррупции во время Кубка Америки-2019.

Заявка сборной Аргентины:

Агустин Маркезин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Герман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»), Гуидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
   54 / 851
сегодня в 20:16
Пора ему уже на покой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 851
сегодня в 20:13
Икарди феерит в Лиге 1 и Лиге Чемпионов, но, увы, гномовское вето рулит))
Don trambon
Don trambon
   117 / 851
сегодня в 19:54
А лучшего нападающего октября в топ-5 лигах нет) гном всё равно портит жизнь сборной(
GYTSYL
GYTSYL
   36 / 851
сегодня в 19:51
толку от него
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