Калиниченко: «На разгром в матче „Зенит“ - ЦСКА вряд ли стоит рассчитывать»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины дал свой прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» - ЦСКА .

«Зенит» отлично проводит сезон и демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул — после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано — «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато.

ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам — в Премьер-Лиге армейцы не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию.