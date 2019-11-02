Калиниченко: «На разгром в матче „Зенит“ - ЦСКА вряд ли стоит рассчитывать»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал свой прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» - ЦСКА.
«Зенит» отлично проводит сезон и демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул — после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано — «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато.
ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам — в Премьер-Лиге армейцы не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию.
«Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам — голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами — ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать.
Также о предстоящем матче порассуждал известный артист Михаил Боярский.