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Калиниченко: «На разгром в матче „Зенит“ - ЦСКА вряд ли стоит рассчитывать»

сегодня, 15:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал свой прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» - ЦСКА.

«Зенит» отлично проводит сезон и демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул — после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано — «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато.

ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам — в Премьер-Лиге армейцы не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию.

«Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам — голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами — ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать.

Также о предстоящем матче порассуждал известный артист Михаил Боярский

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 840
сегодня в 17:07
Будет игра и будет результат, свинье лучше прогнозировать свинарник.
Abverin
Abverin
сегодня в 17:02
Пусть своим свиньям пронозы дает.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   420 / 840
сегодня в 16:18
Ничья, или тем более поражение от ЦСКА это очень плохо. Но совсем плохо-это потеря очков в матче с Лейпцигом. Я бы на поле выпустил хотя бы половину того состава, который играл на кубок. Особенно хочется вновь увидеть нового вратаря. Да, только Ерохина не надо.
mihaluch
mihaluch
   69 / 840
сегодня в 16:12
Если в воротах будет Акинфеев, то на 99% победа «Зенита».
Союзник противников
Союзник противников
   48 / 840
сегодня в 16:10
Вумный какой,как он точно описал прошлое! А как дошёл до прогноза,то всезнание закончилось.
Лиговский
Лиговский
   753 / 840
сегодня в 16:05
ЦСКА не ростов и 2-0 вполне хватит.
Василий 50
Василий 50
   477 / 840
сегодня в 16:04
Это не от ЦСКА зависит.
Footbolista
Footbolista
   2 / 840
сегодня в 16:03
Разгром вполне вероятен...причем обеих команд)...
pomor 445
pomor 445
   832 / 840
сегодня в 15:51
Калиниченко сулит трёхэтажный автобус от Ганчаренко. Зенит ужасно не переносит даже одноэтажные.
порт
порт
   715 / 840
сегодня в 15:51
Да разгром и не нужен. 2-0 устроит.
Морозовский
Морозовский
   6 / 840
сегодня в 15:44
Это как сказать - «Зенит» может и надурить!
drug01
drug01
   110 / 840
сегодня в 15:43
Игра покажет!!!!
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