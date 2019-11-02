Сёмин: «„Уфа“ - очень агрессивная команда»

Наставник «Локомотива» поделился впечатлениями после матча с «Уфой» в рамках 15-го тура РПЛ .

«Уфа» сегодня играла вторым номером? Не имеет значения, вторым или первым. С «Уфой» сложно играть не только «Локомотиву», но и вообще всем. Тем более что здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду. Они очень агрессивны. На мой взгляд, равный матч. Какие условия, такая игра.

Судья показал восемь карточек «Локомотиву»? Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.

Почему не было замен? Никто не выпадал из игры. Второе – очень холодно. Футболистам со скамейки было бы трудно войти в игру. Матч складывался нормально. Оснований для замен я не видел.