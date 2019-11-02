Тарханов рассказал о проблемах ЦСКА в обороне

Бывший главный тренер ЦСКА поделился мнением о проблемах армейцев в обороне.

Когда были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, оборона была мощная и, естественно, игроки ЦСКА много действовали в атаку, потому что были уверены, знали, что в защите порядок. Сейчас в этом плане есть проблемы. Может быть, это тоже действует на реализацию. Из опытных остался один Игорь Акинфеев, поэтому оборона дает трещины.