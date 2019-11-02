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Тарханов рассказал о проблемах ЦСКА в обороне

сегодня, 13:15

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о проблемах армейцев в обороне. 

Когда были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, оборона была мощная и, естественно, игроки ЦСКА много действовали в атаку, потому что были уверены, знали, что в защите порядок. Сейчас в этом плане есть проблемы. Может быть, это тоже действует на реализацию. Из опытных остался один Игорь Акинфеев, поэтому оборона дает трещины.

После матча с «Ференцварошем» (встреча в Лиге Европы завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:1 - прим.) даже Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА) говорил, что два опорника, Ильзат Ахметов и Иван Обляков, играли так, что разрыв между ними и обороной был 35 метров. Это тоже влияет.

Ранее Тарханов прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

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VIPded
VIPded
   105 / 836
сегодня в 14:04
Да уж, оборона у нас непривычно дырявая...(((
Sunny.
Sunny.
сегодня в 13:51
Оболяков опорник ? А по мне так пустое место)
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