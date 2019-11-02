Тарханов рассказал о проблемах ЦСКА в обороне

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о проблемах армейцев в обороне.
Когда были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, оборона была мощная и, естественно, игроки ЦСКА много действовали в атаку, потому что были уверены, знали, что в защите порядок. Сейчас в этом плане есть проблемы. Может быть, это тоже действует на реализацию. Из опытных остался один Игорь Акинфеев, поэтому оборона дает трещины.
После матча с «Ференцварошем» (встреча в Лиге Европы завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:1 - прим.) даже Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА) говорил, что два опорника, Ильзат Ахметов и Иван Обляков, играли так, что разрыв между ними и обороной был 35 метров. Это тоже влияет.
Ранее Тарханов прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.