Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился интересной заметкой о финансовых несостыковках в клубе ФНЛ «Чертаново».

Знаете, что это? Это сведения о финансах «Чертаново» за 2018 год, открыто опубликованные на сайте РПЛ в ряду аналогичных отчётов других клубов. Посмотрите на верхний кружок. В нём нет доходов от коммерческой деятельности. При этом за год «Чертаново» недёшево продал троих футболистов – Глушенкова, Зиньковского и Умярова. Причём про Глушенкова и Умярова прямо было сказано, что покупатель пошёл навстречу клубу и расплатился раньше, поскольку нужно было срочно закрыть недостачу в клубном бюджете.