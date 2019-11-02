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Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

сегодня, 13:57

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился интересной заметкой о финансовых несостыковках в клубе ФНЛ «Чертаново».

Знаете, что это? Это сведения о финансах «Чертаново» за 2018 год, открыто опубликованные на сайте РПЛ в ряду аналогичных отчётов других клубов. Посмотрите на верхний кружок. В нём нет доходов от коммерческой деятельности. При этом за год «Чертаново» недёшево продал троих футболистов – Глушенкова, Зиньковского и Умярова. Причём про Глушенкова и Умярова прямо было сказано, что покупатель пошёл навстречу клубу и расплатился раньше, поскольку нужно было срочно закрыть недостачу в клубном бюджете.

Но видите – и это не секрет, а простая любознательность, – денег этих в клубе нет. Мало того, «Чертаново» является ГБНОУ – государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено уставом ГБНОУ ФК «Чертаново» и не предусмотрено законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ. То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете «Чертаново». По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я чёрт знает».

отчет

Стоит отметить, что директор клуба заявлял об отсутствии проблем с финансами. 

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