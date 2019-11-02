Директор «Чертаново» - о словах Уткина: «Чушь собачья!»

Директор «Чертаново» Николай Ларин ответил на слова журналиста Василия Уткина, который задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб выручил с продажи игроков.

Это все чушь собачья, все деньги поступили на счет школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС . Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ , возможно, кого-то злит.