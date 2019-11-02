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Директор «Чертаново» - о словах Уткина: «Чушь собачья!»

сегодня, 16:00

Директор «Чертаново» Николай Ларин ответил на слова журналиста Василия Уткина, который задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб выручил с продажи игроков.

Это все чушь собачья, все деньги поступили на счет школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   120 / 840
сегодня в 16:50
Уткина под суд..., если птица - под нож.
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 840
сегодня в 16:41
Подайте в суд...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 840
сегодня в 16:19
А почему их нет в вашей декларации, если у вас они есть? Типа называется ответ «рядом», вроде и по делу, но при этом от темы ушел))
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