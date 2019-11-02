Боярский: «„Зенит“ сейчас определенно хорош»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА .

«Зенит» сейчас определенно хорош. Команда играет легко и в удовольствие. Дзюба с Азмуном радуют слаженностью действий и эстетскими комбинациями. Да, случилась осечка в Лейпциге, но в целом «Зенит» выполняет задачи по всем фронтам. Лидирует в чемпионате, прошел дальше в Кубке, в Лиге чемпионов сохраняет за собой место, гарантирующее плей-офф. У ЦСКА сейчас проблемы, но мне как болельщику «Зенита», некорректно будет рассуждать о них. Я лишь отмечу, что уверен в победе команды из Санкт-Петербурга в предстоящей встрече.