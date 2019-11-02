ГлавнаяНовости

Боярский: «„Зенит“ сейчас определенно хорош»

сегодня, 15:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

«Зенит» сейчас определенно хорош. Команда играет легко и в удовольствие. Дзюба с Азмуном радуют слаженностью действий и эстетскими комбинациями. Да, случилась осечка в Лейпциге, но в целом «Зенит» выполняет задачи по всем фронтам. Лидирует в чемпионате, прошел дальше в Кубке, в Лиге чемпионов сохраняет за собой место, гарантирующее плей-офф. У ЦСКА сейчас проблемы, но мне как болельщику «Зенита», некорректно будет рассуждать о них. Я лишь отмечу, что уверен в победе команды из Санкт-Петербурга в предстоящей встрече.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Евсеев: «Мы довольны нашей игрой»
Сегодня, 17:04 Комментарии1
Директор «Чертаново» - о словах Уткина: «Чушь собачья!»
Сегодня, 16:00 Комментарии3
Сёмин раскритиковал покрытие стадиона «Уфы»
Сегодня, 14:21 Комментарии5
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Сегодня, 13:57 Комментарии23
Тарханов рассказал о проблемах ЦСКА в обороне
Сегодня, 13:15 Комментарии6
Тарханов: «ЦСКА может как выстрелить, так и провалиться»
Сегодня, 13:11 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   753 / 840
сегодня в 17:06
Не нужно себя восхвалять и возвеличивать, пример коней и свиней удручает.
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 840
сегодня в 16:40
Качество протестирует Европа.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 840
сегодня в 16:17
Я бы не разгонялся насчет «хорош», но неплох определенно. Я критиковал Семака, но сейчас снимаю шляпу с д'Артаньяна (хотя он в последнее время ВДВ-шную пилотку носит, ну, ее, значит).

Сильно прибавили Дриусси, Оздоев, наконец-то вратарь появился, в глазах которого не измена при каждой атаке соперника. Это значит, Сергей Богданович персонально мотивирует и работает с игроками.

В то же время разгоняться как Каналья пока не надо, «Зенит» просто играет в свою силу, есть еще и нерешенные проблемы (косопор Азмун). Матч в «Ляйпциге» с единственным за последнее время сильно превосходящим СБГ соперником это показал хорошо. И нечего тут говорить про осечку, это, скорее, уровень, до которого «Зениту» пока не достать.

Так что нужно обыгрывать ЦСКА и готовиться к быкам, а не витать в облаках, как это вперемешку с посыпанием шляпы грязью делает мушкетер))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 840
сегодня в 16:03
Я то же отмечу, что уверен в победе команды из Санкт-Петербурга в предстоящей встрече. Гыгыгы
Броник
Броник
   735 / 840
сегодня в 16:03
Победы Зениту!
Footbolista
Footbolista
   2 / 840
сегодня в 16:01
    КЭТиК
    КЭТиК
       120 / 840
    сегодня в 15:44
    Не Зенит хорош, а остальные плохи.
    pomor 445
    pomor 445
       832 / 840
    сегодня в 15:42
    Хорош или нет в РПЛ не разглядишь. В ЛЧ видно будет: обыграет дома Лейпциг - хорош; нет - нужно ждать общего группового результата.
    Против_всех
    Против_всех
       149 / 840
    сегодня в 15:33
    Что то переобувающаяся шляпа мелет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100