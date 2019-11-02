«Тамбов» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ. «Волки» (14 баллов) поднялись на четырнадцатое место в таблице, южане (13 очков) занимают последнее место.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Тамбов» 1:2 (1:1)
Голы: Нобоа 44 - Костюков 41, Мелкадзе 56
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко (Полоз 46), Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Бахтияров 67), Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Карасев, Тетрашвили, Обухов (Мамтов 87), Костюков (Хосонов 90), Мелкадзе (Кленкин 74)
Главный тренер: Первушин Сергей.
Предупреждения: Померко 28, Миладинович 33, Калугин 64, Мелкадзе 71
Судья: Волошин Николай.
В предыдущем туре «Тамбов» разгромил «Уфу».
С победой((( ХРЮ!
С победой((( ХРЮ!