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«Тамбов» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

сегодня, 18:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ. «Волки» (14 баллов) поднялись на четырнадцатое место в таблице, южане (13 очков) занимают последнее место.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Тамбов» 1:2 (1:1)
Голы: Нобоа 44 - Костюков 41, Мелкадзе 56

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко (Полоз 46), Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Бахтияров 67), Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Карасев, Тетрашвили, Обухов (Мамтов 87), Костюков (Хосонов 90), Мелкадзе (Кленкин 74)
Главный тренер: Первушин Сергей.

Предупреждения: Померко 28, Миладинович 33, Калугин 64, Мелкадзе 71

Судья: Волошин Николай.

В предыдущем туре «Тамбов» разгромил «Уфу».

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Все комментарии
time out
time out ответил Спагетти
   375 / 845
сегодня в 18:35
У Сочи состав то нормальный, с таким составом минимум должны быть в середине или выше, скорее всего Точилин виноват, на мямлю похож;)))
Что ты хочешь от игроков зенита-3? Такой же и питерский зенит. Убери админресурс и будут на дне болтаться.
dino-hsv
dino-hsv
   102 / 845
сегодня в 18:35
саранские разошлись
Брулин
Брулин
   115 / 845
сегодня в 18:35
Младший Зенит проиграл на своем поле. Совпадение? Не думаю. 🙃
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 845
сегодня в 18:34
Лишний раз доказали, что футбол в Сочи никому не нужен, кроме Газпрома. Такой состав, такие деньги, а народ не ходит , футболисты не играют.
Gahi
Gahi
   443 / 845
сегодня в 18:33
Наконец волки клыки показали. Удачи
Evilhuman
Evilhuman
   21 / 845
сегодня в 18:32
Удивительная плотность в таблице, с 16 по 6 место всего 5 очков, а пол чемпа позади
Спагетти
Спагетти
   154 / 845
сегодня в 18:31
У Сочи состав то нормальный, с таким составом минимум должны быть в середине или выше, скорее всего Точилин виноват, на мямлю похож;)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Absinthe3
   101 / 845
сегодня в 18:31
В каком месте Тамбов филиал 51и?
Спартачи так утверждают
Землянин
Землянин
   130 / 845
сегодня в 18:30
Красавцы, наконец то нет ДНА в таблице и все игры будут от ножа)))
За адекватность
За адекватность
   48 / 845
сегодня в 18:30
Болельщиков «Тамбова» с победой. Удачно тренера сменили ( по крайней мере пока). Уплотнил своей победой «Тамбов» нижнюю часть турнирной таблицы основательно.
Absinthe3
Absinthe3 ответил Конунг Рагнар
   39 / 845
сегодня в 18:29
Интересное дерби двух филиалов Зенита
В каком месте Тамбов филиал 51и?
GYTSYL
GYTSYL
   34 / 845
сегодня в 18:27
Победили филиал СПБ!
С победой((( ХРЮ!
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   146 / 845
сегодня в 18:27
Зенит-3 потерпел поражение в родных стенах
Absinthe3
Absinthe3
   39 / 845
сегодня в 18:26
Браво, Тамбов!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   101 / 845
сегодня в 18:26
Интересное дерби двух филиалов Зенита
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   110 / 845
сегодня в 18:25
Тамбов с победой!
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