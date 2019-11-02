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«Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча с «Ахматом»

сегодня, 15:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» на своем поле вырвало ничью в матче с «Ахматом». На данный момент динамовцы располагаются на 12-й строчке таблицы, грозненский клуб на 14 месте. 

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Ахмат» 1:1 (0:1)
Голы: Ордец 90+3 - Понсе 43 (пенальти) Нереализованный пенальти: Панченко 31

«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Плиев (Н'Жи 67), Морозов, Рауш, Нойштедтер (Юсупов 54), Каборе, Шимански, Панченко (Филипп 54), Слай
Главный тренер: Новиков Кирилл.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Вилькер, Глушаков (Иванов 63), Швец, Исмаэл, Михалак, Бериша (Харин 21), Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Вилькер 5, Понсе 9, Ордец 28, Мусалов 31, Морозов 42, Глушаков 56, Каборе 57, Каборе 60, Семёнов 90+2, Слай 90+2

Удаления: Каборе 60

Судья: Лапочкин Сергей.

В параллельном матче «Локомотив» и «Уфа» также сыграли вничью.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 840
сегодня в 17:05
Аутсайдер отскочил от аутсайдера. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   1 / 840
сегодня в 16:59
Всё как обычно.....
Лапочкин ни одной из команд не дал приблизиться к Спартаку......
ДАША Д
ДАША Д
   283 / 840
сегодня в 16:49
Интрига внизу ещё лучше стала.
Храневец
Храневец
   352 / 840
сегодня в 16:45
отскочили но с такой игрой ничего хорошего ждать не приходится
azures
azures
   55 / 840
сегодня в 16:45
Выигрывать у таких надо.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   471 / 840
сегодня в 16:43
Битва аутсайдеров завершилось закономерную ничью..обе команды на дне уровне..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   471 / 840
сегодня в 16:42
    Просто идиот
    Просто идиот
    сегодня в 16:37
    В пердив чеченов.
    Mangur
    Mangur
       519 / 840
    сегодня в 16:36
    Ордецу -Орден.Шунину -медаль.В остальном нормальных слов уже не осталось,матом разговаривать устал.
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
       151 / 840
    сегодня в 16:31
    Заголовок занятный. "Динамо вырвало...
    Vadik
    Vadik
       167 / 840
    сегодня в 16:21
    Динамики молодцы. Играя в меньшинстве, смогли отыграться. Команда достойна большего, чем 12 место. Желаю скорее найти нового тренера и выбраться наверх!!!
    Parma1972
    Parma1972
       765 / 840
    сегодня в 16:20
    Игра была равна....
    starche
    starche
       284 / 840
    сегодня в 16:17
    Футбол очень низкого уровня. Жалкое зрелище.
    Rheinfall
    Rheinfall
       361 / 840
    сегодня в 16:16
    реально плохая игра
    gentlewolf
    gentlewolf
       532 / 840
    сегодня в 16:14
    Ваня Ордец - Орел!
    Шунин - тоже!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 840
    сегодня в 16:13
    Не благодаря, а вопреки !!!
    Рано грозненцы в победу поверили, играть надо до конца!!!
    Т34
    Т34
       81 / 840
    сегодня в 16:13
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
         305 / 840
      сегодня в 16:10
      Шалимов выведет Терек в ФНЛ
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         357 / 840
      сегодня в 16:09
      Пора сокращать РПЛ.
      За адекватность
      За адекватность
         42 / 840
      сегодня в 16:08
      Матч с драматической концовкой завершился пусть будет боевой ничьей, хотя сама игра в плане смотрибельности была не особо как по мне. «Ахмат» в своем репертуаре, даже играя в большинстве пытается охранять минимальное преимущество, ну а «Динамо» молодцы, в плане до последнего боролись и все таки ничью вырвали.
      alexamit
      alexamit ответил Конунг Рагнар
         439 / 840
      сегодня в 16:07
      Новиков тоже не подходит для Динамо, игры нет
      Не было,нет и не будет.Физики никакой,передачи друг другу и на три метра не могут сделать.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         401 / 840
      сегодня в 16:06
      Игра уровня ПФЛ.
      Indian
      Indian
         743 / 840
      сегодня в 16:05
      Жаль Шунин не забил
      Big krendel
      Big krendel
         588 / 840
      сегодня в 16:05
      Отскок отскоков :))
      alexamit
      alexamit ответил Брулин
         439 / 840
      сегодня в 16:04
      Яйца у Новиковского Динамо есть. Это радует.
      А как на счёт члена?
      Ganymed1
      Ganymed1
         535 / 840
      сегодня в 16:04
        Polilux
        Polilux
        сегодня в 16:02
        Динамо-вставай с колен!!! Время пришло!!! Мы на правильном пути!!!
        Брулин
        Брулин
           112 / 840
        сегодня в 16:02
        Яйца у Новиковского Динамо есть. Это радует.
        vitalik dobroy
        vitalik dobroy
           151 / 840
        сегодня в 16:01
        Каждый получил по очку. Предсказуемо.
        Шуnя771
        Шуnя771
           41 / 840
        сегодня в 16:01
        Мда)) Шалимов хотел тренировать Спартак!)
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