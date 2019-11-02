«Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча с «Ахматом»

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» на своем поле вырвало ничью в матче с «Ахматом». На данный момент динамовцы располагаются на 12-й строчке таблицы, грозненский клуб на 14 месте.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Ахмат» 1:1 (0:1)
Голы: Ордец 90+3 - Понсе 43 (пенальти) Нереализованный пенальти: Панченко 31
«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Плиев (Н'Жи 67), Морозов, Рауш, Нойштедтер (Юсупов 54), Каборе, Шимански, Панченко (Филипп 54), Слай
Главный тренер: Новиков Кирилл.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Вилькер, Глушаков (Иванов 63), Швец, Исмаэл, Михалак, Бериша (Харин 21), Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Вилькер 5, Понсе 9, Ордец 28, Мусалов 31, Морозов 42, Глушаков 56, Каборе 57, Каборе 60, Семёнов 90+2, Слай 90+2
Удаления: Каборе 60
Судья: Лапочкин Сергей.
В параллельном матче «Локомотив» и «Уфа» также сыграли вничью.
Лапочкин ни одной из команд не дал приблизиться к Спартаку......
Лапочкин ни одной из команд не дал приблизиться к Спартаку......
Шунин - тоже!
Шунин - тоже!
Рано грозненцы в победу поверили, играть надо до конца!!!
Рано грозненцы в победу поверили, играть надо до конца!!!