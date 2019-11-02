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«Валенсия» переиграла «Эспаньол», Черышев сыграл 62 минуты

сегодня, 16:55
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Эспаньол» в матче 12-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Валенсия» занимает восьмую позицию в таблице (17 очков), а «Эспаньол» - девятнадцатую (8 очков).

Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»

«Эспаньол» - «Валенсия» - 1:2 (1:0)
Голы: Марк Рока 31 (пенальти) - Парехо 69 (пенальти), Гомес 80

«Эспаньол»: Лопес, Налдо, Эспиноcа, Лопес, Педроса, Санчес, Марк Рока, Дардер (Гранеро 78), Ву (Варгас 65), Феррейра (Кампузано Бонилья 74)
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Диахаби, Коста, Ферран Торрес (Собрино Посуэло 62 (Гайя 90+2)), Парехо, Кондогбиа, Черышев (Ману Вальехо 62), Родриго, Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждение: Кондогбиа 30.

Напомним, что в 11-м матче тура «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей».

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Все комментарии
Броник
Броник
   735 / 840
сегодня в 17:04
Валенсию с победой!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   653 / 840
сегодня в 17:00
Класс!
GYTSYL
GYTSYL
   34 / 840
сегодня в 16:57
С победой
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