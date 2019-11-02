«Валенсия» переиграла «Эспаньол», Черышев сыграл 62 минуты

«Валенсия» обыграла «Эспаньол» в матче 12-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Валенсия» занимает восьмую позицию в таблице (17 очков), а «Эспаньол» - девятнадцатую (8 очков).
Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»
«Эспаньол» - «Валенсия» - 1:2 (1:0)
Голы: Марк Рока 31 (пенальти) - Парехо 69 (пенальти), Гомес 80
«Эспаньол»: Лопес, Налдо, Эспиноcа, Лопес, Педроса, Санчес, Марк Рока, Дардер (Гранеро 78), Ву (Варгас 65), Феррейра (Кампузано Бонилья 74)
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Диахаби, Коста, Ферран Торрес (Собрино Посуэло 62 (Гайя 90+2)), Парехо, Кондогбиа, Черышев (Ману Вальехо 62), Родриго, Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждение: Кондогбиа 30.
Напомним, что в 11-м матче тура «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей».