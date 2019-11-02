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«Уфа» на своем поле дала бой «Локомотиву»

сегодня, 15:53
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«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

После этой встречи «Локомотив» занимает вторую позицию в таблице (30 очков), а «Уфа» - восьмую (17 очков).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Локомотив» - 1:1 (0:0)
Голы: Бизяк 71 (пенальти) - Эдер 59

«Уфа»: Беленов, Алиев, Аликин, Пуцко, Неделчару, Сухов, Голубев, Фомин, Тилль, Бизяк, Кротов
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Мурило Серкейра, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Эдер 17, Голубев 52, Жемалетдинов 64, Ал. Миранчук 67, Крыховяк 70, Хеведес 76, Чорлука 84, Рыбус 85, Игнатьев 90+1

Судья: Турбин Евгений.

В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   31 / 840
сегодня в 17:01
Палыч свой гений пропил))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил FCSM всегда первый
   420 / 840
сегодня в 16:57
Столько бабок нет на всех. Что такие бакланарены всем построить.
В Москве денег нет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   1 / 840
сегодня в 16:56
Если я правильно понимаю ...после этого результата...
Зенит - победитель 1-го круга Чемпионата 2019/2020.......

Никто вроде уже не догонит...даже не смотря на результат игры Зенит-ЦСКА....
Clavан
Clavан
   724 / 840
сегодня в 16:55
Зениту только у коней выиграть. Остальное делают соперники.
амурец
амурец
   705 / 840
сегодня в 16:53
Да уж
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Nikola45
   155 / 840
сегодня в 16:52
Столько бабок нет на всех. Что такие бакланарены всем построить.
loko7
loko7
сегодня в 16:43
Ничья еще неплохой результат, учитывая что следующий матч с Ювентусом, а на выходных с Краснодаром, то победу можем увидеть нескоро.
Валерий Домбровский
Валерий Домбровский ответил Nikola45
   786 / 840
сегодня в 16:42
А помнится все Московские ругали Газпром Арену! )) Теперь наверное понимают, что в России все арены должны быть крытые! Что бы народ смотрел да и футбол был!
Никто не ругал Газпром-Арену.
Все ругали воровство во время её строительства.
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 840
сегодня в 16:40
Молодцы Уфа .
RussianMango
RussianMango
   79 / 840
сегодня в 16:37
Уфа конечно на своем поле умеет делать сюрпризы. Хороший результат для конкурентов Локо
NYJ
NYJ ответил RED_BLOOD
   115 / 840
сегодня в 16:30
Какой кубок?! Ещё в 1/16 вылетели
andrefino13
andrefino13
   288 / 840
сегодня в 16:29
Обе команды молодцы.Ничья по делу.
NYJ
NYJ ответил Leha-ha50
   115 / 840
сегодня в 16:28
Уфа мне больше понравилась после 0:1
Nikola45
Nikola45 ответил Leha-ha50
   35 / 840
сегодня в 16:24
Не, в карманный бильярд играл , холодно!
А помнится все Московские ругали Газпром Арену! )) Теперь наверное понимают, что в России все арены должны быть крытые! Что бы народ смотрел да и футбол был!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   162 / 840
сегодня в 16:24
Локо начал сильно сдавать, так глядишь в топ 4 не попадут
time out
time out
   568 / 840
сегодня в 16:23
Локомотив перед Спартаком устал от Ювентоса. Перед Уфой устал от Спартака. В следующей игре скажут, что устали от Уфы. А в итоге три игры коту под хвост.
Rheinfall
Rheinfall
   361 / 840
сегодня в 16:20
молодцы Уфа
Parma1972
Parma1972
   765 / 840
сегодня в 16:19
Башкиры рулят
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
   12 / 840
сегодня в 16:16
Игру не смотрел! Палыч ручеками махал намекая на ВАР?
Не, в карманный бильярд играл , холодно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 840
сегодня в 16:15
Уфа продолжает «ощипывать» авторитетов !!!
Закономерная ничья!!! На победу никто не наиграл!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   305 / 840
сегодня в 16:15
Как так,играют без замен вообще?
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 840
сегодня в 16:15
Уфа красавцы всё-таки, не пойму как можно с лидерами играть лучше чем с остальными командами
pomor 445
pomor 445
   832 / 840
сегодня в 16:14
Заключили мировую.
-Хостинский-
-Хостинский-
   570 / 840
сегодня в 16:12
УФА обыграла Спартак, Зенит, Ростов.
Ничья с ЦСКА и Локо
Только Краснодар там победил 😎
VIPded
VIPded
   103 / 840
сегодня в 16:12
Молодцы уфимцы, подпустили интриги в чемпе...
FERIS
FERIS
   127 / 840
сегодня в 16:12
Хороший результат!
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   35 / 840
сегодня в 16:11
Отскочил паровоз. Гыгыгы
Отыграли то как?
Nikola45
Nikola45
   35 / 840
сегодня в 16:10
Игру не смотрел! Палыч ручеками махал намекая на ВАР?
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   204 / 840
сегодня в 16:06
А Локо что второй тур уже экономит силы для матча в ЛЧ?)))
или для Кубка России))))))
Ganymed1
Ganymed1
   535 / 840
сегодня в 16:01
Молодцы Уфа!
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