«Уфа» на своем поле дала бой «Локомотиву»

«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ.
После этой встречи «Локомотив» занимает вторую позицию в таблице (30 очков), а «Уфа» - восьмую (17 очков).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Локомотив» - 1:1 (0:0)
Голы: Бизяк 71 (пенальти) - Эдер 59
«Уфа»: Беленов, Алиев, Аликин, Пуцко, Неделчару, Сухов, Голубев, Фомин, Тилль, Бизяк, Кротов
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Мурило Серкейра, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Эдер 17, Голубев 52, Жемалетдинов 64, Ал. Миранчук 67, Крыховяк 70, Хеведес 76, Чорлука 84, Рыбус 85, Игнатьев 90+1
Судья: Турбин Евгений.
В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом».
Зенит - победитель 1-го круга Чемпионата 2019/2020.......
Никто вроде уже не догонит...даже не смотря на результат игры Зенит-ЦСКА....
Зенит - победитель 1-го круга Чемпионата 2019/2020.......
Никто вроде уже не догонит...даже не смотря на результат игры Зенит-ЦСКА....
Все ругали воровство во время её строительства.
Все ругали воровство во время её строительства.
Закономерная ничья!!! На победу никто не наиграл!!!
Закономерная ничья!!! На победу никто не наиграл!!!
Ничья с ЦСКА и Локо
Только Краснодар там победил 😎
Ничья с ЦСКА и Локо
Только Краснодар там победил 😎
или для Кубка России))))))
или для Кубка России))))))