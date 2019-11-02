«Уфа» на своем поле дала бой «Локомотиву»

Сборная 14-го тура. Ликуй, «Спартак»! Пляши, «Динамо»! Выиграв в гостях со счетом 3:0 у одного из лидеров РПЛ, «Спартак» стал главным

Увольнять Ганчаренко глупо. Лучше для ЦСКА только один тренер Сферических коней в вакууме мог круто тренировать Аллегри, но «Соккер.ру»

Хорошо, когда есть тренер «Соккер.ру» - о том, как эта простая и, казалось бы, обыденная футбольная

Черный октябрь ЦСКА ЦСКА и «Динамо» померились кризисами, у кого глубже. Результат сравнения – не в