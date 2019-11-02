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«Манчестер Юнайтед» не сумел забить «Борнмуту»

сегодня, 17:22
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«Борнмут» обыграл «Манчестер Юнайтед» в игре 11-го тура АПЛ. «Вишни» (16 баллов) поднялись на шестое место в таблице, «красные дьяволы» (13 очков) - восьмые.

Борнмут, стадион Дин Корт

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 1:0 (1:0)
Голы: Кинг 45

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Кук, Аке, Рико, Г. Уилсон (Кук 86), Джефферсон Лерма, Биллинг, Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Уилльямс 81), Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс (Гринвуд 81), Перейра (Лингард 68), Рэшфорд, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Джефферсон Лерма 35, Фред 35, Кук 55, Фрэйзер 63, Линделеф 64, Янг 67, К. Уилсон 90+1

В предыдущем туре МЮ победил «Норвич», не реализовав два пенальти.

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Все комментарии
obana777
obana777
   594 / 845
сегодня в 18:32
Совсем дном становится МЮ.
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил ст_прапорщик
   657 / 845
сегодня в 18:30
Блин, ставку убили.... Где эта вся торсида местная, кто мне компенсировать будет?))) Ау.... Наверное, Сульшер....)
ставить на МЮ, тем более на выезде, это значит, что в футболе Вы не разбираетесь.
VIPded
VIPded
   104 / 845
сегодня в 18:19
Мешок трухлявенький стал...)))
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 18:13
Стабильность ,признак класса,а его пока и близко нет,отсюда и такие качели в результатах,положительные моменты есть,но нужно качественное усиление,молодежь не справляется.
Ми Ша
Ми Ша ответил unoejk
   738 / 845
сегодня в 18:13
Уже вечер... добрый).
unoejk
unoejk ответил Ми Ша
   136 / 845
сегодня в 18:11
https://m.soccer.ru/news/1146840/karrager-dzheymi-tottenhemcomments Здесь то ответ на мой комментарий.
Добрый день. Прикрыл.
Rattlehead
Rattlehead ответил dimagas2
   749 / 845
сегодня в 18:11
Муму это герой одноименного произведения Тургенева.
shlifen
shlifen
   638 / 845
сегодня в 18:07
А я по заголовку думал что 0-0, просто «МЮ не сумел забить» и «МЮ проиграл Борнмуту» это как бы разные смыслы... Странный выбор названия...
Ми Ша
Ми Ша ответил jobss
   738 / 845
сегодня в 18:06
https://m.soccer.ru/news/1146840/karrager-dzheymi-tottenhemcomments

Здесь то ответ на мой комментарий.
Ми Ша
Ми Ша ответил dimagas2
   738 / 845
сегодня в 18:04
По-моему некоторые модераторы слишком придирчивы...)). Не вижу ничего плохого в подколах,по-моему это часть атмосферы соккера).
jobss
jobss ответил Ми Ша
   212 / 845
сегодня в 18:01
Вот и я о том же, только внимание тогда никто не обратил... Можешь посмотреть один из последних ответов на мои комментарии.
к сожалению, не нашел такого ответа
bsww
bsww ответил Рауль и Зидан
   625 / 845
сегодня в 18:00
Тут просто вопрос таланта ,и тренерской квалификации . Лемпс в более тяжёлой ситуацией , выдаёт лучше результат как в плане игры , так и в плане результата
Тут ответ в психологической безопасности. Лемпу дали «иммунитет» на увольнение, увольнение ему грозило в случае тусовки в зоне вылета либо во второй половине таблицы (10-е место и ниже)
Ми Ша
Ми Ша ответил jobss
   738 / 845
сегодня в 17:58
Вот и я о том же, только внимание тогда никто не обратил... Можешь посмотреть один из последних ответов на мои комментарии.
dimagas2
dimagas2 ответил Ми Ша
   85 / 845
сегодня в 17:55
А Реал маргарином можно называть? Один из мумушников так и написал, под троллинг не попало...
Это еще от модератора зависит.
jobss
jobss ответил Ми Ша
   212 / 845
сегодня в 17:54
А Реал маргарином можно называть? Один из мумушников так и написал, под троллинг не попало...
тоже троллинг
dimagas2
dimagas2 ответил Рауль и Зидан
   85 / 845
сегодня в 17:54
Тут просто вопрос таланта ,и тренерской квалификации . Лемпс в более тяжёлой ситуацией , выдаёт лучше результат как в плане игры , так и в плане результата
Не согласен. Лэмпарду никто ничего не говорил до начала сезон в плане трофеев и тд,а Вудворд буквально недели 2 назад дал интервью что МЮ ведет борьбу за АПЛ и другое,вот на них куча давления,а на Лэмпарда давления нет ибо ему дали золотой билет на этот сезон,мол делай что хочешь. Стрелюнул ряд игроков и есть довольно не плохая игра,а у Сульшера игра довольно специфическая с игроками что не сильно подходят под реалии АПЛ.
Роналдиньo
Роналдиньo ответил Martini_1987
   76 / 845
сегодня в 17:53
Да ладно, посмотри в кого ты превратился, так и паралич можно схватить))
    Ми Ша
    Ми Ша ответил jobss
       738 / 845
    сегодня в 17:53
      Groove000
      Groove000 ответил Рауль и Зидан
         89 / 845
      сегодня в 17:52
      Тут просто вопрос таланта ,и тренерской квалификации . Лемпс в более тяжёлой ситуацией , выдаёт лучше результат как в плане игры , так и в плане результата
      Но Ферги не был каким-то крутым тренером в начале работы в МЮ. Он стал таковым уже в процессе управления. Тут уже нужно задавать вопрос каждому отдельно взятому болельщику, что он хочет видеть: хорошую, крепко сбитую команду со средними тратами, которая через несколько лет будет всегда в тройке лидеров, или команду наёмников с мегакрутым тренером, которая через те же несколько лет начнет выдыхаться, как оно всегда бывает
      Роналдиньo
      Роналдиньo
         76 / 845
      сегодня в 17:52
      Украинца уже любой клуб АПЛ поджигает, аха)
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил Князь с офтопа меломана
         122 / 845
      сегодня в 17:51
      Не в жизни, а на виртуальном фронте. Это у вас тут жизнь. Аха-ха)
        Роналдиньo
        Роналдиньo
           76 / 845
        сегодня в 17:50
        Не стоит забрасывать Юнайтед грязью. Года через два поражению всего в один мяч Борнмуту они будут гордиться.
        Князь с офтопа меломана
        Князь с офтопа меломана ответил Martini_1987
           82 / 845
        сегодня в 17:50
        Князь по ходу пробанил свой тридцатый по счету аккаунт, бедняга, вот уж у кого проблемы в жизни)))
        Не в жизни, а на виртуальном фронте. Это у вас тут жизнь. Аха-ха)
        VALENCIA C.F.
        VALENCIA C.F.
           580 / 845
        сегодня в 17:49
        Это катастрофа!
        Князь с офтопа меломана
        Князь с офтопа меломана ответил jobss
           82 / 845
        сегодня в 17:49
        «муму» - троллинг команды
        А я думал произведение Тургенева)
        ДСА
        ДСА
           208 / 845
        сегодня в 17:48
        Сульшер гоу хом ин Норвегия.
        Martini_1987
        Martini_1987 ответил Martini_1987
           122 / 845
        сегодня в 17:48
          sihafazatron
          sihafazatron ответил dark_Akex
             13 / 845
          сегодня в 17:46
          МЮ все силы бросил на кубок Карабаха, второстепенные турниры им не интересны.
          это для них самый легкий путь попасть в ле на следующий сезон)
          Martini_1987
          Martini_1987 ответил dark_Akex
             122 / 845
          сегодня в 17:46
          МЮ все силы бросил на кубок Карабаха, второстепенные турниры им не интересны.
          А то, им в ЛЕ будет за достижение пробиться, учитывая последние результаты в лиге)))
          dark_Akex
          dark_Akex
             356 / 845
          сегодня в 17:44
          МЮ все силы бросил на кубок Карабаха, второстепенные турниры им не интересны.
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