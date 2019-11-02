«Манчестер Юнайтед» не сумел забить «Борнмуту»

«Борнмут» обыграл «Манчестер Юнайтед» в игре 11-го тура АПЛ. «Вишни» (16 баллов) поднялись на шестое место в таблице, «красные дьяволы» (13 очков) - восьмые.
Борнмут, стадион Дин Корт
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 1:0 (1:0)
Голы: Кинг 45
«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Кук, Аке, Рико, Г. Уилсон (Кук 86), Джефферсон Лерма, Биллинг, Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Уилльямс 81), Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс (Гринвуд 81), Перейра (Лингард 68), Рэшфорд, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Джефферсон Лерма 35, Фред 35, Кук 55, Фрэйзер 63, Линделеф 64, Янг 67, К. Уилсон 90+1
В предыдущем туре МЮ победил «Норвич», не реализовав два пенальти.
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Здесь то ответ на мой комментарий.