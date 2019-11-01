«Реал» и «Барселона» разгромили своих соперников. Итоги 11-го тура Примеры

Завершились матчи 11-го тура испанской Примеры.
«Алавес» - «Атлетико» 1:1
Голы: Перес 83 - Мората 70
«Барселона» - «Вальядолид» 5:1
Голы: Лангле 2, Видаль 29, Месси 34, Месси 75, Суарес 77 - Кико 15
«Реал Сосьедад» - «Леванте» 1:2
Голы: Виллиан Жозе 47 - Барди 24, Майораль 40
«Валенсия» - «Севилья» 3:2
Голы: Собрино 81 - Окампос 45+3
«Атлетик» - «Эспаньол» 3:0
Голы: Муньяин 4, Муньяин 17, Гомес 79 (автогол)
«Бетис» - «Сельта» 2:1
Голы: Эмерсон 8, Фекир 90 - Аспас 70 (пенальти)
«Реал» - «Леганес» 5:0
Голы: Родриго 7, Кроос 8, Рамос 24 (пенальти), Бензема 69 (пенальти), Йович 90+1
«Эйбар» - «Вильярреал» 2:1
Голы: Энрике Гарсия 62, Орельяна 90+5 - Х. Морено 88
«Мальорка» - «Осасуна» 2:2
Голы: Лаго 21 (пенальти), Севилья 75 (пенальти) - Кардона 69, Рубен Гарсия 77
«Хетафе» - «Гранада» 3:1
Голы: Анхель 35, Арамбарри 41, Тимор 88 - Пуэртас 74