ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

сегодня, 19:56
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (31 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Астон Вилла» (11 очков) - 15-я.

Бирмингем, стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 1:2 (1:0)
Голы: Трезеге 21 - Робертсон 87, Мане 90+4

«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер (Аль-Мохамади 69), Энгелс, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Дуглас Луис (Хурихейн 72), Эль-Гази, Уэсли (Коджиа 86), Трезеге
Главный тренер: Смит Дин.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Лаллана (Кейта 84), Вейналдум (Ориги 65), Салах (Окслейд-Чемберлен 65), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Мане 37, ван Дейк 58, Эль-Гази 82

В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» обыграл «Уотфорд»
Сегодня, 22:23 Комментарии18
«Атлетико», не реализовав пенальти, не смог победить «Севилью»
Сегодня, 22:20 Комментарии14
Дубль Лукаку позволил «Интеру» обыграть «Болонью»
Сегодня, 21:53 ВидеоКомментарии39
«Марсель» одержал победу над «Лиллем»
Сегодня, 21:37 ВидеоКомментарии3
«Зенит» и ЦСКА обменялись голами
Сегодня, 20:57 Комментарии480
«Манчестер Сити» во втором тайме вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»
Сегодня, 19:56 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил ст_прапорщик
   90 / 892
сегодня в 23:05
Скорее всего, это отсылка к князю
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   193 / 892
сегодня в 22:27
победителей не судят, Ливерпуль как немецкая машина, берет и работает на все 100!!! Во всем виноват КлОп!!!!
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   257 / 892
сегодня в 22:20
В том то и прикол, что они обращают внимание на наш Ливерпуль, и комментируют наши победы, :)), мне их Ювентус и Серия А вообще ни о чем, скучно смотреть и уж тем болле комментировать не о чем. Хочеться их всех поблагодарить за внимание, продолжайте в таком же духе и темпе.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   117 / 892
сегодня в 22:19
Всё равно бьются напрасно. Сити снова прибавит и заберёт титул. Ливерпуль уже месяц ходит по лезвию бритвы. Гвардиола должен щелкнуть их как семечки
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил Тюрк-Кипчак
   359 / 892
сегодня в 22:09
И еще и Ливерпуль и Сити вырвали волевые победы, но посмотрите на количество комментариев, 98 против 17. Я рад за нашу команду, что Ливерпуль так все любят и переживают!
Здесь есть люди которые не любят Ливерпуль это в основном фанаты Юве и оставляют свои комментарии с критикой или троллингом особенно когда Ливерпуль на их мнение выигрывает с большим везением вот почему так много комментариев
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил lobsterdam
   90 / 892
сегодня в 22:09
На гормонах сидят, и куда только смотрят представители антидопинговых агентств?
mangoх12
mangoх12
   18 / 892
сегодня в 22:01
Очередная липовая победа на 90+4 ))) ну просто цирк
Расул Манаев
Расул Манаев
   271 / 892
сегодня в 22:00
браво, Ливерпуль, браво ,Клопп. Отличную банду собрал
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   257 / 892
сегодня в 21:49
И еще и Ливерпуль и Сити вырвали волевые победы, но посмотрите на количество комментариев, 98 против 17. Я рад за нашу команду, что Ливерпуль так все любят и переживают!
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   257 / 892
сегодня в 21:45
Пацаны всех с победой, у нашей команды стальные нервы и железные ЯЙЦА. Не упали духом после засчитанного из офсайда гола, не засчитанного гола Фирмино, и не назначенного пенальти за игру рукой. Игру смотрел полностью, весь на адреналине, Кэп наш бесил моментами, но до конца верил что забьют. Чувствовалось отсутствие Фаба. Вообщем Ливерпуль есть Ливерпуль!
Galaxy real way
Galaxy real way
   705 / 892
сегодня в 21:41
Ливерпуль серьезно нацелен на чемпионат.
cska plus
cska plus
   7 / 892
сегодня в 21:21
Очередное везение.
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 892
сегодня в 21:15
С победой!
Мане - ливерпульское ВСЁ)
lobsterdam
lobsterdam ответил Wolf77785
   221 / 892
сегодня в 21:09
уже даже бесит, вечно ливер отскакивает!
это наводит на определенные мысли...
lobsterdam
lobsterdam
   221 / 892
сегодня в 21:08
тащат за гриву лфк, прибавляют по 7 минут.Все равно без мазы. Но вообще-то, лфк дожимает исключительно за счет антропометрических генетических данных некоторых своих игроков, которые вообще не знают усталости. Что они там курят или пьют перед матчами? Следует вспомнить по теме, что олимпийские марафоны (42 км бегом) на выносливость выигрывают исключительно представители африканского континента.
Wolf77785
Wolf77785
   128 / 892
сегодня в 21:07
уже даже бесит, вечно ливер отскакивает!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   99 / 892
сегодня в 21:06
Зачем болельщики Юве тему про судейство поднимают не пойму? Тем более после матча с Дженоа..
Ну а болельщиков Ливерпуля с победой!
Если обыграют дома Сити, то интриге конец
ошалевший
ошалевший
   228 / 892
сегодня в 21:00
после каждой игры ливера,начинают сра.ся болелы ливера и юве,почему? каждый раз про роналду? почему? что с вами не так люди?
ДСА
ДСА
   258 / 892
сегодня в 20:55
Тяжёлая победа получилась.
koke90
koke90 ответил Dudikoff
   267 / 892
сегодня в 20:52
Да они как ряженные казаки. Нацепили на себя 100 пластмассовых медалек, которые сами и печатают и надувают тут щёки)) Если б не купили Роналду с его подпищиками, про них бы уже и не вспоминал никто)
реал 1 - 3 ювентус сколько соплей было....судья..рыналдо, гей, дети из пробирки (князь, дранник бероссский)
перешел в ювентус - он лучший в мире, отличный нап, он достоин З,М.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Klaus-S
   132 / 892
сегодня в 20:52
Каким боком тут украинцы?
очевидно никаким, бред просто...
dzvinka
dzvinka
   75 / 892
сегодня в 20:49
30ки полыхают знатно))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 20:48
это чемпионские победы?
Dudikoff
Dudikoff ответил koke90
   290 / 892
сегодня в 20:44
Ювентус: финалы:1997, 1998,2003, 2015, 2017 - лузеры Ливерпуль: 2005, 2019 - победа, Обама, Скомина, 5 колонна виновата?? ахаха я не топлю за Ливерпуль, но князь, кортошка - дурачки)
Да они как ряженные казаки. Нацепили на себя 100 пластмассовых медалек, которые сами и печатают и надувают тут щёки)) Если б не купили Роналду с его подпищиками, про них бы уже и не вспоминал никто)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   145 / 892
сегодня в 20:43
Бедные хейтеры Ливерпуля, до 87 минуты у них было хорошее настроение, но затем Ливерпуль это настроение испортил. Всех Красных с трудной победой, Ливерпуль все еще топ Лиги.
Klaus-S
Klaus-S ответил Роналдиньo
   136 / 892
сегодня в 20:42
90+4...мда. Князь уже коммент заготовил, ведро нечистот рядышком поставил, а тут - бах, Мане. Я бы на месте сенегальца теперь оглядывался, горящие места некоторых украинцев уже просто переполнены. П.С. Ливерпуль с победой!
Каким боком тут украинцы?
h8you
h8you ответил koke90
   33 / 892
сегодня в 20:42
Ювентус: финалы:1997, 1998,2003, 2015, 2017 - лузеры Ливерпуль: 2005, 2019 - победа, Обама, Скомина, 5 колонна виновата?? ахаха я не топлю за Ливерпуль, но князь, кортошка - дурачки)
ты просто к хахахаха
milan-f
milan-f ответил Тео Джонс
   171 / 892
сегодня в 20:35
Знаешь, если без шуток, то это называется командный дух.
Но потроллить ливер всегда нужно.
А Милана, как команды, имхо, сейчас нет.
Желаю удачи!
milan-f
milan-f ответил Rizo1
   171 / 892
сегодня в 20:33
Омг, я соплей не пускаю ахахаха
А Милан сейчас даже не спркдряк, увы, а еще ниже
Успакойся
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил koke90
   212 / 892
сегодня в 20:30
Ювентус: финалы:1997, 1998,2003, 2015, 2017 - лузеры Ливерпуль: 2005, 2019 - победа, Обама, Скомина, 5 колонна виновата?? ахаха я не топлю за Ливерпуль, но князь, кортошка - дурачки)
Англия.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100